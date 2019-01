Solskjaer po 8. triumfe: Budúcnosť ma nevzrušuje, chcem pomôcť tímu

Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru United sa prebojovali do osemfinále Pohára FA. V piatkovom šlágri 4. kola (šestnásťfinále) zvíťazili na ihrisku Arsenalu Londýn 3:1 a udržali si tak stopercentnú bilanciu pod vedením nórskeho trénera Oleho Gunnara Solskjaera. Od jeho príchodu na lavičku vyhrali "červení diabli" všetkých osem zápasov.Skóre duelu otvoril v 31. minúte Alexis Sanchez, ktorý skóroval pri svojom návrate na Emirates Stadium. Čilského útočníka, ktorý obliekal dres Arsenalu v rokoch 2014–2018, "privítali" domáci priaznivci bučaním. O dve minúty neskôr zvýšil náskok hostí Jesse Lingard. Do prestávky síce stihol znížiť Pierre-Emerick Aubameyang, no záverečné slovo mal v 82. minúte útočník Manchestru Anthony Martial.So Solskjaerom počítali United ako s dočasným riešením. Po sezóne by sa mal vrátiť do svojho kmeňového klubu Molde, ale po skvelých výsledkoch sa objavujú myšlienky, či bývalý útočník nie je najvhodnejším kandidátom na trvalý angažmán.povedal podľa AP Solskjaer.V opačnej pozícii je Unai Emery. Arsenal síce začal sezónu sľubne, ale postupne stráca dych a zaostáva za anglickou špičkou. Navyše, "kanonierov" trápi aj zdravie hráčov. V piatkovom zápase prišli aj o obrancu Laurenta Koscielneho, ktorý po súboji s Romeluom Lukakom skončil v nemocnici s podozrením na fraktúru čeľuste.uviedol Emery.Okrem ManU si postup zaistil aj Bristol City, ktorý v druhom piatkovom dueli anglického FA Cupu zdolal Bolton 2:1. Hralo sa na jeden zápas.