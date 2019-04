Solskjaer po hanebnej prehre v Evertone: Sklamali sme ľudí i klub

Dočasný tréner Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 22. apríla (TASR) - Futbalistom Manchestru United sa v uplynulom období nedarí. Po senzačnom postupe cez Paríž Saint Germain ukončila ich púť v Lige majstrov vo štvrťfinále Barcelona, no to najhoršie ich postretlo v nedeľňajšom stretnutí 35. kola domácej Premier League. Na pôde Evertonu utrpeli debakel 0:4, čo je ich zatiaľ najhorší výsledok nielen v tejto ligovej sezóne, ale od októbra 2016. Vtedy rovnakým pomerom podľahli Chelsea." sypal si popol na hlavu tréner Ole Gunnar Solskjaer. Jeho zverencom v zápase s Evertonom nevyšlo takmer nič. V útoku boli bezzubí, keď prvú a jedinú strelu na bránku vyslali až v druhom polčase. V porovnaní so súperom nabehali o osem kilometrov menej.citovala Solskjaera BBC.Nórovo hodnotenie zápasu sa však nestrelo s pochopením všetkých. Niekdajšia ikona United Gary Neville si nedal servítku pred ústa a pre Sky Sports tvrdo skritizoval súčasnú garnitúru na Old Trafford:Manchester trpí najmä v defenzíve. Doteraz inkasoval v lige 48 gólov, najviac od ročníka 1978/1979, vtedy to bolo o pätnásť viac. Navyše, už v jedenástom zápase za sebou vo všetkých súťažiach si neudržal čisté konto, takúto sériu si "červení diabli" nepamätajú od decembra 1998.