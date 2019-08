Solskjaer si nemyslí, že Zlatan o návrate do United hovoril vážne

Ole Gunnar Solskjaer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 30. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer sa zasmial myšlienke, že by si Zlatan Ibrahimovič mohol opäť obliecť dresŠvédskemu útočníkovi v novembri vyprší zmluva s účastníkom Major League Soccer Los Angeles Galaxy a v rozhovore prezradil, že by si ešte vedel predstaviť návrat do Anglicka.Ibrahimovič už v United pôsobil v sezóne 2016/2017 a strelil za nich 28 gólov. S klubom z Old Traffordu vyhral Ligový pohár, Community Shield aj Európsku ligu UEFA.povedal nórsky tréner podľa agentúry AFP.doplnil bývalý útočník.