Sólymos: Most-Híd bol v ťažkej koalícii, mal neľahkých partnerov

Bratislava 1. januára (TASR) - Strana Most-Híd bola v ťažkej koalícii, mala neľahkých partnerov a neľahkú situáciu. Povedal minister životného prostredia László Sólymos v rozhovore pre TASR. Podľa vlastných slov nemal osobné ambície stať sa lídrom kandidátky Mosta-Híd. Chce však urobiť všetko pre to, aby sa strana dostala do parlamentu v budúcoročných voľbách.uviedol Sólymos, s tým, že bude škoda, ak by taká strana ako Most-Híd nebola v parlamente.Ak by sa Most-Híd do Národnej rady SR po voľbách nedostal, potom by sa Sólymos rozhodoval, čo bude ďalej robiť.povedal.Tvrdí, že pri rokovaniach s maďarskými mimoparlamentnými stranami mali nájsť taký spôsob spolupráce, aby menšiny a regióny mali silné zastúpenie v parlamente. Na margo svojho odstúpenia z postu podpredsedu strany Sólymos uviedol, že