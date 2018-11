Sólymos:Slovensko by malo ísť rokovať o Globálnom pakte OSN o migrácii

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovensko by malo ísť rokovať o Globálnom pakte Organizácie spojených národov (OSN) o migrácii. Myslí si to podpredseda Mosta-Híd a minister životného prostredia László Sólymos, podľa ktorého by sa téma migrácie nemala zneužívať na domáci politický boj a Slovensko by nemalo strkať hlavu do piesku.napísal na sociálnej sieti.O Globálnom pakte OSN o migrácii majú štáty hovoriť na stretnutí v Marrákeši. Niektoré krajiny ho podpísať nechcú. Dokument rozdeľuje aj slovenskú politickú scénu. Pre SNS je pakt obsahovo neakceptovateľný, SaS ho označila za nebezpečný. Odmieta ho aj Sme rodina.Národniari žiadajú, aby vláda SR s dokumentom nesúhlasila, a tiež, aby na stretnutie v Marrákeši nikto za Slovensko nešiel. Pakt kritizoval expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico. Minister zahraničia Miroslav Lajčák pripustil, že je ochotný zvážiť demisiu, ak parlament odhlasuje, že sa Slovensko k paktu nepridá. Podľa Lajčáka má Slovensko ísť do Marrákeša a predstaviť tam svoj postoj k paktu.Zahraničný výbor parlamentu odsúhlasil uznesenie z dielne SNS, aby vláda zaujala nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Snemovňa sa ním ďalej bude zaoberať na blížiacej sa schôdzi. V uznesení sa nepíše, že by sa Slovensko nemalo zúčastniť konferencie v Marrákeši, a má odporúčací charakter.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.