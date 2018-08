Sólymos: Systém zberu triedeného odpadu cez OZV má zatiaľ nedostatky

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Systém zberu triedeného odpadu cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) má po dvoch rokoch fungovania ešte chyby. V rozhovore pre TASR to pripustil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).dodal. Má ísť napríklad o problém s reguláciu konkurenčného prostredia alebo nastavením cieľov zberu.Tieto chyby podľa neho ukázalo až fungovanie v praxi.konštatoval Sólymos.Obce sa napríklad podľa ministra stretávajú s tým, že po naplnení cieľov zberu už OZV ďalší vytriedený odpad nezoberú.vysvetlil minister.Dve najväčšie OZV Envi-pak a Natur-Pack odmietajú, že by sa tento problém týkal aj ich.povedal pre TASR generálny riaditeľ OZV Natur-Pack Michal Sebíň. S PR manažérkou Envi-pak Katarínou Kretter sa zhodli aj v tom, že neplnenie povinnosti je porušením zákona a mali by v takýchto prípadoch konať kontrolné orgány ministerstva.Ďalším nedostatkom systému je podľa ministra regulácia konkurenčného prostredia.povedal Sólymos. Občianske združenie Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy (CEPTA) v medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele zákona o odpadoch konkurenčné prostredie OZV označilo akSystém podľa centra umožňuje, aby fungovali OZV, ktoré sú síce pre výrobcov lacnejšie, ale nie sú schopné poskytnúť dostatok financií pre prevádzkovanie a rozvoj triedeného zberu v obciach. Tým že novela zákona o odpadoch zakazuje OZV mať zazmluvnených viac obcí, ako je jej zberový podiel, musia takétoupozorňuje.Napriek chybám však systém, ktorý začal fungovať v roku 2016, prináša výsledky. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR množstvo vytriedeného a recyklovaného odpadu rastie - v roku 2017 bolo na trh v SR uvedené približne rovnaké množstvo obalov a neobalových výrobkov ako v predchádzajúcom roku, množstvo triedeného zberu v obciach však medziročne vzrástlo o 17,1 percenta.