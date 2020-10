Som kapitán, ale nie spasiteľ, hovorí Hamšík pred dôležitým zápasom proti Írsku

Dlhé odlúčenie od blízkych

Hamšíkove štyri remízy s Írskom

6.10.2020 - Marek Hamšík pred mesiacom nemohol pomôcť slovenskej reprezentácii v úvodných dvoch zápasoch Ligy národov doma proti Česku (1:3) a v Izraeli (1:1).Pred štvrtkovým barážovým súbojom s Írmi o postup na ME 2021 aj ďalšími dvoma duelmi LN v Škótsku a doma proti Izraelu však už kapitán na slovenskej lodi nechýba. V nedeľu v Senci bol 33-ročný stredopoliar čínskeho tímu Ta-lien Pro jedným z desiatich hráčov, ktorí sa hlásili trénerovi Pavlovi Hapalovi. Musel prekonať leteckú vzdialenosť takmer 8000 km, ale to mu vôbec neprekážalo."Veľmi mi chýbali rodina aj reprezentácia. Som rád, že som konečne tu. Doma som si užil deti, manželku, ale musel som aj trénovať," uviedol Hamšík v rozhovore pre portál futbalsfz.sk.Hamšíkov klub Ta-lien Pro skončil v A-skupine čínskej Superligy na predposlednom siedmom mieste, keď zo 14 zápasov vydoloval len 11 bodov za dve víťazstvá a 5 remíz. Oveľa ťažšie však slovenský futbalista znášal dlhé odlúčenie od blízkych a život v tzv. bubline v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu."Bolo to veľmi náročné. Je rozdiel stráviť v týchto podmienkach dva-tri týždne v rámci letnej prípravy a prežiť takto odlúčený sedemdesiat dní. Bolo to veľmi dlhé obdobie, som rád, že to mám za sebou. Dúfam, že nič podobné si už nebudem musieť zopakovať," podotkol Hamšík.Dlhoročný líder reprezentácie si je vedomý toho, že po nevydarených súbojoch s Českom a Izraelom sa potrebuje reprezentácia nadýchať čerstvého vzduchu a herne aj výsledkovo presvedčiť. A nositeľom kvality by mal byť práve on, najlepší strelec histórie tímu SSC Neapol a 120-násobný reprezentant Slovenska."Zodpovednosť je na mieste. Patrím medzi starších hráčov, som kapitán. Nie som však spasiteľ. Všetci musíme ťahať za jeden povraz a iba tak môžeme zápas dotiahnuť do víťazného konca," skonštatoval Hamšík.Oficiálny web SFZ Hamšíkovi pripomenul, že dosiaľ bol pri štyroch zápasoch proti Írom a všetky sa skončili remízami: 2:2, 1:1, 0:0 a 2:2.Írsko nikdy nezdolalo Hamšíka, ale ani Hamšík ešte nikdy nepokoril Írsko. Teraz sa to bude musieť zmeniť, lebo len jeden z týchto dvoch tímov postúpi do finále baráže o Euro 2021. "Túto bilanciu by som rád napravil. Ide o veľa, ide o postup na majstrovstvá Európy. Vieme, že ďalej nás posunie iba víťazstvo. Čaká nás ťažký súper, rozhodovať budú detaily.“Európska futbalová únia rozhodla, že súboj v Bratislave sa bude hrať bez divákov ako jedno z opatrení proti šíreniu koronavírusu. Čo na to kapitán reprezentácie, ktorý takýto zápas v národnom tíme v domácom prostredí ešte nezažil? "Všade v Európe a vo svete sa hrá bez divákov, pre nás hráčov to už nie je nové. Nie je to však nič príjemné, diváci na tribúnach nám budú chýbať," odpovedal Hamšík.Ak motor stredu poľa nastúpi na deväťdesiat minút proti Írsku a Škótsku, v dueli s Izraelom by ako prvý hráč v histórii dosiahol hranicu desaťtisíc odohraných minút v reprezentačnom tíme Slovenska. "To je príjemná správa. Uvidíme, ako to celé zladíme. Na programe sú tri zápasy v krátkom slede, aj z tohto pohľadu to bude veľmi náročné. Určite by ma však potešil takýto míľnik," zakončil Hamšík na webe futbalsfz.sk.