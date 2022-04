Som neovplyvniteľný a nenechám sa nikým vydierať, odkázal Žilinka šéfovi Smeru

Zákon na prvom mieste

Zatváranie politickej opozície

24.4.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka odmieta, že by bol vydieraný najvyššími ústavnými činiteľmi a špeciálnym prokurátorom. Vo svojom profile na sociálnej sieti tak reagoval na vyjadrenie strany Smer – sociálna demokracia zo soboty (23. apríla).Jej tvrdenie označil za nepravdivé. Podčiarkol, že pri vykonávaní svojich pôsobnosti a zákonných oprávnení vždy a v každej veci postupoval a rozhodoval samostatne, v súlade so sľubom, ktorý zložil pri vymenovaní do funkcie generálneho prokurátora.Žilinka tiež podotkol, že by nikdy nedopustil žiadne pokusy o ovplyvňovanie výkonu svojich ústavných a zákonných kompetencií zo strany kohokoľvek, a to ani zo strany najvyšších ústavných činiteľov.„Zdôrazňujem, že tak ako doposiaľ, nikdy sa pri výkone mojej pôsobnosti nedám ovplyvniť nikým a ničím a už vôbec nie záujmami politických strán, či tlaku verejnej mienky alebo médií. Aj naďalej bude pre mňa jediným imperatívom zákon,“ uzavrel.Strana Smer-SD v súvislosti s rozhodnutím sudcu Špecializovaného trestného súdu o väzbe pre obvineného Roberta Kaliňáka uviedla, že stojí za obvineným bývalým ministrom.Vníma ho ako nevinného človeka a obeť politických represálií. „Naplnili sa naše slová. Štátna mafia vedená Čaputovou, Hegerom, Lipšicom a Matovičom, ktorá zneužila vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry NAKA, dovydierala generálneho prokurátora a sudcov Špecializovaného trestného súdu, sa rozhodla všetkých oponentov pozatvárať,“ uviedla.