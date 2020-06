Sony predstavila PlayStation 5, ľudia novú hernú konzolu prirovnávajú k wi-fi routeru (video)

Dátum uvedenia na trh je zatiaľ nejasný

Vyzerá ako wi-fi router

12.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Sony poskytla priaznivcom herných technológií na celom svete možnosť po prvý raz vidieť novú hernú konzolu PlayStation 5 a tiež niektoré z nových hier."I keď zostalo veľa nezodpovedaných otázok o PS5, najmä cena a dátum uvedenia na trh, myslím, že Sony týmto podujatím urobilo presne to, čo potrebovalo," komentovala podľa BBC predstavenie konzoly herná kritička Laura Kate Dale.Počas hodinového eventu spoločnosť predstavila nové hry i pokračovania populárnych titulov."Ľudia na Twitteri sa nezhodujú v tom, či sa im zariadenie páči alebo nie, ale vo všeobecnosti Sony strávilo hodinu tým, aby ľudí nabudili," konštatuje ďalej s tým, že podľa niektorých konzola vyzerá ako "wi-fi router".Počas predtočeného podujatia ukázali vyše dva tucty hier. Fanúšikovia mali napríklad možnosť prvý raz vidieť Grand Turismo 7 alebo Resident Evil 8 a nechýbali pokračovania ako Spider-Man: Miles Morales či Horizon: Forbidden West. Podľa BBC však nebolo vždy jasné, ktoré hry budú dostupné exkluzívne na PS5 a ktoré nie.Konzolu by mali uviesť na trh pred koncom tohto roka, sedem rokov po PS4. V približne rovnakom čase by mal prísť aj konkurenčný Xbox Series X spoločnosti Microsoft.