ŠOP vyhlásila súťaž na výstavbu vstupu do areálu Gombaseckej jaskyne

Gombasecká jaskyňa Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. decembra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vyhlásila súťaž na výstavbu novej budovy a stavebné úpravy v areáli Gombaseckej jaskyne. Predpokladaná hodnota zákazky je 580.051 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.povedal pre TASR riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Ján Zuskin.Novou budovou chce SSJ zlepšiť prevádzkové podmienky nielen pre návštevníkov, ale aj zamestnancov jaskyne. V novej budove má byť podľa Zuskina hygienické zariadenie pre návštevníkov, priestory pre sprievodcov, pokladňa, kancelária správcu jaskyne, bufet pre návštevníkov a energocentrála.Súčasťou stavebných prác má byť aj prístrešok, kanalizačná prípojka a žumpa, požiarna nádrž a vodovodná prípojka.Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 10. decembra. S prácami by sa malo začať v priebehu roka 2020. Výstavba je naplánovaná na päť mesiacov, dodal Zuskin.