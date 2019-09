Sopoliga: Odsudzujeme výzvy na zabránenie výkonu funkcie istým sudcom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Združenie sudcov Slovenska považuje výzvy na zabránenie sudcom vo výkone funkcie za neprimeraný zásah do nezávislosti súdnictva. ZSS taktiež odsudzujú informovanie o zaistení mobilných telefónov niektorých bratislavských sudcov, prokurátora a bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (za Smer-SD). TASR o tom informoval prezident Združenia sudcov Slovenska Juraj Sopoliga.ZSS odsudzuje verejné výzvy politikov na paušálnu očistu justície a taktiež výzvy, aby boli konkrétni sudcovia postavení mimo funkciu. Podľa združenia je požiadavka na to, aby bolo Monike Jankovskej zabránené vykonávať funkciu sudkyne,Na odchod Moniky Jankovskej z funkcie sudkyne vyzývali opakovane opoziční poslanci. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) reagoval, že má zákonom zviazané ruky, kým nie je sudcom vznesené obvinenie.Podľa ZSS je v rozpore so základnými princípmi nezávislosti súdnictva ak. Podľa nich by mali byť takéto úkony v počiatočnom štádiu dôverné, jedine, že by dotknutý sudca požiadal o opak. O zaistení mobilných telefónov informovala polícia na sociálnej sieti.Sudcovia taktiež avizovali, že sa plne stotožňujú so stanoviskom predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej, ktorá žiadala od Úradu špeciálnej prokuratúry informácie týkajúce sa sudcov, u ktorých mala polícia vykonávať zaisťovacie úkony.Polícia vykonala v auguste zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Mobilný telefón odovzdala polícii už bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD), zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov a jedného prokurátora.