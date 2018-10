Sopranistka Lívia Aghová hosťovala na viacerých svetových scénach

Lívia Aghová. Foto: hc.sk Foto: hc.sk

Šaľa/Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenská sopranistka Lívia Aghová počas svojej kariéry naštudovala okolo 30 operných úloh. Zažiarila na významných koncertných pódiách – Musikverein vo Viedni, Concertgebouw v Amsterdame, Theatre de Champs-Elysées v Paríži, Gasteig v Mníchove, Tonhalle v Zürichu i Suntory Hall v Tokiu. Koncertne spolupracovala napr. s Českou filharmóniou, Viedenskými filharmonikmi, Bamberskými filharmonikmi, s Orchestre de Paris i. V nedeľu 7. októbra oslávi operná diva 55. narodeniny.Lívia Aghová sa narodila 7. októbra 1963 v Šali. Vyštudovala operný spev na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením profesorky Miloslavy Sopirovej Fidlerovej. Jej soprán prirovnávajú k novozélandskej opernej speváčke Kiri Te Kanawa alebo talianskej sopranistke Mirelle Freni.Svoje prvé javiskové skúsenosti získala v SND v Bratislave, kde naštudovala rad operných rolí (Mozartova Čarovná flauta – Pamina, Figarova svadba – Zuzanka, Pucciniho Bohéma – Mimi, Smetanova Predaná nevesta – Mařenka, Janáčkova Liška Bystrouška – Liška, Bizetova Carmen – Micaela).Po štúdiách získala Lívia Aghová titul laureáta Medzinárodnej súťaže ARD v Mníchove a Pražského jara a zároveň bola angažovaná ako sólistka Národního divadla v Prahe, kde pôsobila do roku 2001. Počas svojho angažmán v Národním divadle naštudovala ďalšie role – napríklad Juliettu v rovnomennej opere B. Martinů, Laurettu (Gianni Schicchi), Fiordiligi (Cosi fan tutte), Jenůfu (Její pastorkyňa), Donnu Elvíru (Don Giovanni), s ktorou hosťovala na zájazdoch ND v Japonsku.uviedla Lívia Aghová.Za stvárnenie role Sofie (Gavalier s ružou) bola speváčka nominovaná na Cenu Thálie. Pre Štátnu operu naštudovala rolu otrokyne Liu (Turandot) a úlohu Xenie v Dvořákovej opere Dimitrij, ktorou umelkyňa získala opäť nomináciu na Cenu Thálie. Speváčka vystupovala na popredných operných scénach v Mníchove, v Hamburgu, Berlíne, Houstone, v Toulouse i Benátkach.Hlavná rola v Janáčkovej opere Osud (pre televíznu spoločnosť NHK) vyniesla Lívii Aghovej v Japonsku Cenu kritiky za najlepšiu inscenáciu roka.Za úspešnú nahrávku opery Král a uhlíř od Antonína Dvořáka dostala umelkyňa cenu MIDEM Classical Award 2008 v Cannes. Za svoju dlhoročnú benefičnú činnosť bola udelená speváčke na Slovensku cena "Dar roka 2012".V roku 2016 naspievala Lívia Ághová s Metropolitným orchestrom Bratislava profilové CD "Svet nám ich závidí".Lívia Ághová sa venuje aj pedagogickej činnosti, vedie kurz muzikálového spevu v rodnej Šali. Počas neho pomáha študentom so skladbami, s ktorými sa prezentujú. Podobnú ponuku učiť spievať deti dostala umelkyňa v roku 2016 dokonca aj z africkej Angoly.