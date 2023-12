SOŠV už žije prípravami do Paríža, Slovensko má zatiaľ 13 miesteniek

Na olympiádu do Paríža má Slovensko zatiaľ trinásť istých miesteniek. Športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Roman Buček verí, že toto číslo narastie. V Tokiu reprezentovalo Slovensko 41 športovcov. SOŠV v piatok zorganizoval pre olympionikov seminár v Šamoríne, kde im okrem rôznych prednášok pripravil aj informácie o doprave a ubytovaní v Paríži.





Istotu účasti na OH 2024 majú štyria vodáci Matej Beňuš, Jakub Grigar, Zuzana Paňková a Eliška Mintálová, strelci Danka Barteková, Zuzana-Rehák Štefečeková, Vanessa Hocková, Marián Kovačócy a Patrik Jány, dvaja cyklisti v mužskej a ženskej kategórii a atlétky Gabriela Gajanová s Viktóriou Forsterovou. "Ešte by som to neuzatváral. Situácia nie je ružová, ale tí, ktorí majú ešte príležitosť, tak verím, že ju využijú. Ak by sme prekročili toto číslo, bol by to úspech, zatiaľ sa nevzdávame," povedal Buček.Viacero olympionikov sa v piatok stretlo v Šamoríne, absolvovali seminár na rôzne témy. "Mali sme zaujímavé prednášky o tom ako bude fungovať olympijská dedina a doprava v Paríži, mali sme aj prednášku o výžive, psychologickej príprave či o nástrahách nelegálneho stávkovania. Niečo bolo pre mňa nové, niečo som už poznala," uviedla strelkyňa Rehák Štefečeková.Hry 33. olympiády v Paríži sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta. Francúzska metropola bude hostiť elitných športovcov po tretí raz, predtým organizovala OH v rokoch 1900 a 1924. V programe hier bude 329 disciplín v 32 športoch resp. v 48 odvetviach. "Úlohy pribúdajú, máme čoraz viac práce. Organizujeme aj účasť výpravy na ZOH mládeže v Kórejskej republike. Paríž je však najväčšie multišportové podujatie a úlohy sú náročnejšie. Komunikujeme s organizátormi na týždennej báze, je toho dosť," dodal Buček.Športový riaditeľ informoval športovcov aj o ubytovaní a doprave. Lety do dejiska rieši SOŠV podľa potrieb reprezentantov. "Vieme kde bude ubytovaní, máme podpísaný kontrakt. Dopravu otvárame v týchto dňoch, robíme rezerváciu leteniek, chceme našim športovcom vyjsť maximálne v ústrety. Môžu už komunikovať aj s lekárom výpravy, ak potrebujú niečo riešiť a majú povinnosti aj čo sa týka antidopingu. Toto riešime v súčasnosti."Príprava na budúcoročné hry bude o niečo zjednodušená tým, že oproti OH v Tokiu a ZOH v Pekingu nemusia výpravy riešiť úlohy s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. "Ubudlo nám veľmi veľa agendy. Tá bola obrovská. Už len samotné testovanie športovcov bolo mimoriadne náročné a zaťažujúce. Športovci nemusia chodiť v Paríži na testy, toto nás odľahčuje. Ale úlohy sú inak také, aké sú vždy pri olympijských hrách," uzavrel Buček.