Šóth: Ambulantný sektor bol na okraji záujmu ministerky A. Kalavskej

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. decembra (TASR) – Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth tvrdí, že ambulantný sektor bol na okraji záujmu ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Uviedol to pre TASR v reakcii na jej demisiu. O tej informovala Kalavská v utorok (10. 12.). Prezidentská kancelária ju oficiálne dostala vo štvrtok.zhodnotil pôsobenie šéfky rezortu zdravotníctva Šóth.Podľa jeho slov sa slovenské zdravotníctvo blíži ku kolapsu, a to každým dňom. Pripisuje to práve výsledkom politických rozhodnutí.mieni.Šéf ASL SR poukázal na problematické body slovenského zdravotníctva. Tými sú podľa jeho slov zvyšovanie počtu študentov, rezidentský program, zrušenie limitov pre špecialistov, nová minimálna sieť ambulancií, programový rozpočet či budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.Za systémový krok na riešenie nedostatku lekárov nepožuje zvýšenie počtu lekárov. To vlani nariadil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).mieni Šóth.Rezidentský program mal podľa jeho vyjadrenia potenciál pomôcť ambulantnému sektoru najmä v primárnej starostlivosti.skonštatoval.doplnil.Zdôvodnil to tým, že zrušenie limitov je len odstránenie systému, cez ktorý ambulantní lekári dotovali zdravotníctvo.zhodnotil. Nedostatok ambulancií nevyrieši podľa Šótha ani nová minimálna sieť ambulancií.Nepáči sa mu ani to, že zdravotné poisťovne sú zaviazané na šetrenie, ktoré má byť realizované aj cez revíznu činnosť v ambulanciách.uzavrel.