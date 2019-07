Soul potvrdil, že KĽDR vypálila do mora dve rakety krátkeho doletu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul/Tokio 25. júla (TASR) - Severná Kórea vystrelila vo štvrtok dve "rakety krátkeho doletu" do mora, oznámil predstaviteľ velenia juhokórejskej armády. Potvrdil tým špekulácie, že strely vypálené Severnou Kóreou krátko po svitaní boli raketami.povedal predstaviteľ pre tlačovú agentúru AFP. Dodal, že spolu s Washingtonom analyzujú vystrelené zbrane.doplnil predstaviteľ na adresu severokórejského vodcu."Strely" vypálené Severnou Kóreou dopadli do blízkosti japonských výsostných vôd, upozornil japonský minister obrany Takeši Iwaja vo štvrtok. Toto najnovšie vypálenie striel Pchjongjangom zároveň označil za "mimoriadne poľutovaniahodné".oznámil minister obrany Iwaja novinárom po tom, čo Južná Kórea ohlásila odpálenie dvoch "striel".doplnil Iwaja.Pchjongjang naposledy vystrelil rakety krátkeho doletu 9. mája.Najnovšie vypálenie striel sa uskutočnilo v čase, keď Severná Kórea vedie rozhovory so Spojenými štátmi o obnovení pracovných rokovaní o svojom jadrovom programe.Na obnovení dialógu medzi KĽDR a USA sa dohodli v júni severokórejský vodca Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump, ale Pchjongjang vyzval Washington aj Soul, aby zrušili svoje spoločné vojenské cvičenia naplánované na august. Pchjongjang ich totiž vníma ako nácvik invázie na svoje územie, pripomenula tlačová agentúra AP.Podľa niektorých pozorovateľov zámerom Severnej Kórey je možno ukázať Spojeným štátom a ďalším krajinám, čo sa stane, ak zlyhá diplomacia. Pomerne krátky dolet rakiet však takisto naznačuje, že nešlo o veľkú provokáciu, akou by bol test rakety dlhého doletu schopnej dosiahnuť na územie USA, a že Severná Kórea sa asi nechce stiahnuť z diplomacie o svojom jadrovom programe, ktorú v súčasnosti aktívne vyvíjajú USA.