Southgate o očkovaní: Veľa hráčov verí konšpiračným teóriám

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate vyjadril svoj názor na odmietnutie niektorých futbalistov očkovať sa proti koronavírusu. Podľa neho súvisí množstvo negatívnych postojov proti očkovaniu s tým, že futbalisti sa dajú ľahko ovplyvniť konšpiračnými teóriami.



Trénera Anglicka citoval denník The Independent. "Je to len môj odhad, ale možno si hráči myslia, že už majú protilátky. V ich veku sa dajú ľahšie ovplyvniť akýmikoľvek konšpiračnými teóriami, pretože trávia viac času na sociálnych sieťach. Nevidím lepší spôsob ako prekonať pandémiu, ako sa dať očkovať. Zatiaľ nikto nič lepšie nevymyslel. Áno, hráči prišli s dôvodmi, prečo by ich nemali obviňovať, keď odmietnu očkovanie, ale nepočul som, že by ponúkali efektívnejšie riešenie. Ide o komplexný problém, kontroverzný, takže ľudia sa zdráhajú o tom diskutovať."