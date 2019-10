Southwest Airlines a brazílska firma Gol uzemnili 13 boeingov 737 NG

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo/New York 10. októbra (TASR) - Brazílska letecká spoločnosť Gol Linhas Aereas a americké aerolínie Southwest Airlines uzemnili celkovo 13 boeingov 737 NG. Urobili tak po kontrole, ktorú nariadil americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), keď sa na niektorých strojoch zistili praskliny. Southwest Airlines uzemnili dve lietadlá a brazílska Gol Linhas stiahla z oblohy 11 lietadiel.FAA začiatkom minulého týždňa nariadil prevádzkovateľom Boeingov 737 NG povinnú kontrolu lietadiel. V prípade 165 často využívaných strojov sa kontrola musela vykonať do siedmich dní. FAA vtedy dodal, že po tejto kontrole bude potrebné preveriť aj lietadlá s nižším počtom letov.Praskliny sa v prípade lietadiel 737 NG objavili na komponente, ktorý umožňuje pripojenie krídiel k trupu lietadla. Podľa niektorých analytikov, ktorých oslovila agentúra Reuters, zlyhanie tohto komponentu počas letu môže predstavovať pre lietadlo vysoké riziko.Lietadlá 737 NG (Next Generation) sú treťou generáciou najpredávanejšieho lietadla Boeingu. Stroje s počtom sedadiel do 220 boli do prevádzky zaradené v roku 1997 a patria k najvyužívanejším v leteckej doprave.Southwest Airlines aj Gol uviedli, že stiahnutie z oblohy a povinná výmena komponentov sa týka malého počtu z celkovo preverovaných strojov. Väčšina zo 165 lietadiel, ktoré FAA nariadila preveriť do siedmich dní, patrí práve do flotily Southwest Airlines, pričom uzemniť bolo potrebné iba dva stroje. Brazílske aerolínie Gol Linhas Aereas vlastnia celkovo 115 lietadiel 737 bez započítania variantu MAX. Tie sú zatiaľ stále mimo prevádzky po tom, ako sa v období necelých piatich mesiacov (koniec októbra - začiatok marca) dva stroje tohto typu zrútili, pričom zahynulo takmer 350 ľudí.