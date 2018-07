SOV odhaduje, že na EH 2019 bude približne 80 až 85 reprezentantov SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júla (TASR) - Slovenský olympijský výbor (SOV) odhaduje necelý rok pred II. európskymi hrami v Minsku počet reprezentantov SR na približne 80 až 85 športovcov. Celá výprava by mohla mať okolo 130 členov. Podujatie, na ktoré vysielajú výpravy národné olympijské výbory, sa v bieloruskej metropole uskutoční od 21. do 30. júna 2019.Na premiérových EH štartovalo v roku 2015 v azerbajdžanskom Baku viac než 6000 športovcov. Súťažilo sa v 253 disciplínach 31 odvetví 20 športov. SOV poslal do Baku najväčšiu výpravu v histórii SR s 257 ľuďmi, z toho 167 športovcami. V Minsku sa očakáva 4082 športovcov zo všetkých 50 európskych krajín. Domáce Bielorusko má vyhradených 201 miest, ďalších 3766 účastníkov vzíde na základe splnenia kvalifikačných kritérií európskych športových federácií a zvyšných 115 miesteniek sa rozdelí na princípe univerzality. Kvalifikačný proces sa skončí 15. apríla.Slovenská výprava bude menšia aj pre absenciu niektorých kolektívnych športov.povedal športový riaditeľ SOV Roman Buček, ktorý sa spoločne s pracovníkom športového oddelenia Romanom Hanzelom zúčastnil v Minsku na seminári šéfov misií EH.Na rozdiel od Baku, kde v plaveckých športoch mali všetky súťaže status juniorských majstrovstiev Európy, v Minsku budú súťažiť iba športovci seniorskej kategórie. Na programe je 201 disciplín (91 mužských, 89 ženských, 21 miešaných) 23 odvetví 15 športov. Z olympijských sú to lukostreľba, atletika, bedminton, basketbal 3 na 3, box, rýchlostná kanoistika, dráhová cyklistika, cestná cyklistika, športová gymnastika, skoky na trampolíne, moderná gymnastika, džudo, karate, športová streľba, stolný tenis a zápasenie. Z neolympijských majú zastúpenie plážový futbal, aerobik, športová akrobacia a bojové umenie sambo. V bedmintone, boxe, rýchlostnej kanoistike a džude budú súťaže na EH zároveň majstrovstvá Európy. V lukostreľbe, rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe a stolnom tenise sa bude bojovať o priame miestenky na OH do Tokia. V atletike bude možné plniť olympijské limity, v bedmintone, boxe, cyklistike, džude a karate sa budú rozdeľovať body do kvalifikačných olympijských rebríčkov.Zo Slovenska má momentálne istú účasť na EH 23 atlétov (z nich šesť náhradníkov) a trinásť rýchlostných kanoistov. V atletike sa na štadióne Dinama Minsk budú konať tri mužské (100 m, 110 m prek., výška), štyri ženské (100 m, 100 m prek., diaľka, oštep) a tri miešané disciplíny (4x400 m, 800-600-400-200 m, trackathlon)dodal Hanzel. V rýchlostnej kanoistike môžu bojovať o štart na OH 2020 iba kanoisti, pre kajakárov budú k dispozícii až na svetovom šampionáte, resp. kontinentálnej kvalifikácii. Miestenky budú potvrdené až po MS, výsledky z nich doplnia rezultáty z EH.Podľa Bučeka je pripravenosť Minska necelý rok pred podujatím porovnateľná s úrovňou, na akej bolo Baku v rovnakom čase pred I. EH: