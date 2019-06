SP: Všetkých šesť slovenských lodí ide do semifinále vodného slalomu

Na snímke slovenský reprezentant v kategórii C1 Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lee Valley 14. júna (TASR) - Všetkých šesť slovenských vodných slalomárov sa v piatkovej dopoludňajšej kvalifikácii 1. kola Svetového pohára v olympijskom centre Lee Valley prebojovalo do sobotňajších semifinálových bojov.V mužskej C1 uspeli v prvej rozplavbe Matej Beňuš, Alexander Slafkovský i Michal Martikán, keď obsadili tretie, siedme respektíve dvanáste miesto a zaistili si postup ďalej. V prvej rozblavbe uspeli aj všetky tri kajakárky, Jana Dukátová skončila na siedmej pozícii, Eliška Mintálová na pätnástej a Elena Kaliská na 20. priečke, ktorá ako posledná zaručovala priamy postu do semifinále.V piatok popoludní pokračovala kvalifikácia súťažami K1 mužov a C1 žien taktiež so slovenskou účasťou.