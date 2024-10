SpaceX uskutoční ďalší testovací let raketového systému Starship

10.10.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska , ktorá je výrobcom kozmických lodí, sa pripravuje na testovací let raketového systému Starship. Bude to ďalší krok pri vývoji verzie modulu pre pristávanie na Mesiaci. Informuje o tom web spacenews.com.Firma SpaceX oznámila, že piaty test systému Starship uskutoční už. Misia bude podobná štvrtej misii z júna, keď kozmická loď Starship letela po suborbitálnej trajektórii s pristaním v Indickom oceáne.Kľúčový rozdiel je však v tom, že prvý stupeň rakety, ktorý sa nazýva Super Heavy, sa pokúsi vrátiť na miesto štartu v oblasti Boca Chica v Texase.To by umožnilo odpaľovacej veži „chytiť" raketu pomocou páru mechanických ramien a položiť ju na odpaľovaciu konzolu. Má to byť kľúčový prvok dlhodobých plánov spoločnosti SpaceX vytvoriť kozmickú loď, ktorú by bolo možne rýchlo používať na opakované lety.