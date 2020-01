SpaceX vypustila na obežnú dráhu ďalších 60 minisatelitov, vyšla v ústrety aj astronómom

Tmavší náter

Službu sprístupní v dvoch krajinách

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť SpaceX Elona Muska vypustila do vesmíru ďalších 60 minisatelitov z projektu Starlink - obežnej siete zameranej na poskytovanie celosvetového internetového pokrytia. Na orbitu ich vyniesla raketa Falcon 9, ktorá s nimi vzlietla v pondelok večer z Mysu Canaveral na Floride. Prvý stupeň rakety sa neskôr úspešne vrátil na plošinu v oceáne a aj družice leteli na svoju obežnú dráhu bez problémov.SpaceX má už na obežnej dráhe Zeme 180 družíc siete Starlink, pričom prvé dve várky vyslala do vesmíru v máji a novembri. Musk však týchto kompaktných satelitov, z ktorých každý má hmotnosť 260 kilogramov, plánuje vypustiť tisíce a prostredníctvom nich poskytovať na celom svete vysokorýchlostný internet.Všetky satelity sú najprv umiestnené na obežnej dráhe vo výške 290 kilometrov a po niekoľkých mesiacoch ich kryptónom poháňané trysky vynesú na vyššiu orbitu vo výške 550 kilometrov.Na jednom zo 60 nových satelitov pritom spoločnosť testuje tmavší povrch. Podľa agentúry AP, je to prvý kompromisný krok medzi SpaceX a astronómami.Tí sa sťažujú, že im satelitná sieť robí ťažkosti pri pozorovaní, keďže svojím jasom deformuje oblohu. Spoločnosť preto prišla s nápadom použiť na satelitoch tmavý náter a znížiť tak odrazivosť ich povrchu.Podľa Jeffa Halla, riaditeľa Lowellovho observatória v arizonskom Flagstaffe, boli satelity Starlink zatiaľ len príležitostným problémom, no rozširovanie siete a družice iných spoločností predstavujú riziko pre astronomické pozorovania. Akékoľvek stmavenie satelitov je teda podľa neho "krok správnym smerom", hoci je zatiaľ príliš skoro povedať, či tmavý náter bude naozaj fungovať.Hall vedie komisiu Americkej astronomickej spoločnosti pre svetelné znečistenie, vesmírny odpad a rádiové rušenie a spolupracuje so SpaceX na riešení tohto problému. Spoločnosť tvrdí, že čím vyššie sa budú jej satelity nachádzať, tým menej budú viditeľné zo zemského povrchu. Okrem toho tiež SpaceX dodáva astronomickým skupinám satelitné súradnice vopred, takže sa podľa toho môžu zariadiť.Spomínanú internetovú službu chce Musk sprístupniť počas tohto roka v Kanade a na severe USA, celosvetové pokrytie v obývaných oblastiach by malo nasledovať po 24 vypusteniach satelitov.Podobné ambície s celosvetovým širokopásmovým pripojením na internet má okrem SpaceX viacero spoločností. Okrem iných napríklad OneWeb a Amazon.