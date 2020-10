Spáchal sabotáž a nemá moju dôveru už viac ako priateľ, ostro sa pustil Matovič do Sulíka

aktualizované 12. októbra 10:21



12.10.2020 (Webnoviny.sk) -Všetci v koalícii sú podľa slov predsedu vlády Igora Matoviča OĽaNO ) zhrození zo správania ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ).Povedal to pred pondelňajším rokovaním vlády s tým, že Sulík spáchal sabotáž mimoriadne dôležitých opatrení, ktoré majú Slovensko ochrániť pred tým, aby muselo „zavrieť krajinu“ a zomierali ľudia. Podľa neho spáchal sabotáž práve vo chvíli, keď sa potrebovali všetci spoločne postaviť za opatrenia, aby ich ľudia rešpektovali.Matovič povedal, že Sulík v tejto dôležitej situácii nepodržal kolegov, ale išiel si svojou cestou. Dodal, že je to nehodné predsedu koaličnej strany.V strane Sloboda a Solidarita (SaS) by mali podľa Matoviča nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý by mal stranu viesť.Podotkol, že teraz nie je čas na „naháňanie“ percent. Vyjadriť by sa mali podľa neho aj ministri za SaS, či „súhlasia s takýmto postojom svojho predsedu politickej strany.“ Zástupcovia SaS sa v nedeľu 11. októbra podľa premiéra pri hlasovaní o opatreniach zdržali.„Nemá moju dôveru už viac ako priateľ. Bral som ho naozaj ako priateľa,“ reagoval na novinársku otázku, či má Sulík jeho dôveru ako minister.Sulík vzápätí uviedol, že o tom, kto bude lídrom strany Sloboda a Solidarita (SaS), rozhodnú členovia strany v tajnej voľbe na kongrese.Svoj odchod z Ústredného krízového štábu zdôvodnil tým, že pandemická komisia nemá k dispozícii základné údaje o tom, kde sa nakazili ľudia pozitívne testovaní na prítomnosť koronavírusu, no chce prijímať celoplošné rozhodnutia a zatvárať prevádzky, čo spomalí ekonomiku.Podľa jeho slov prišiel na rokovanie krízového štábu pre racionálnu diskusiu. Nedočkal sa jej a preto odišiel. Tvrdí, že keby sa robili prieskumy medzi ľuďmi, kde sa nakazili, ako často chodia do fitness centier alebo kedy boli naposledy v divadle, Slovensko by malo lepšie podklady pre prijímanie opatrení.Zástupcovia SaS sa v nedeľu 11. októbra pri hlasovaní o opatreniach zdržali. Podľa Sulíka to nie je podstatné, keďže o všetkom rozhodne až vláda. „Tam proti budeme,“ podotkol. Tvrdí, že opakovane navrhoval, aby vláda zabezpečila kontrolu na hraniciach. „Keď sme tu mali troch alebo nula nakazených denne a viac sa vyliečilo ako infikovalo, vedeli sme, že druhá vlna príde zo zahraničia,“ povedal s tým, že preto chcel prísnejšie kontroly na hraniciach.