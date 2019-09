Špalek sa po víťazstve v Udine už teší na Juventus: Bude to sviatok

Nikolas Špalek, archívna snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brascia 23. septembra (TASR) - Futbalistov Brescie so slovenským útočníkom Nikolasom Špalekom čaká v utorok skutočný sviatok. Nováčik talianskej Serie A privíta na štadióne Maria Rigamontiho v rámci 5. ligového kola úradujúceho majstra Juventus Turín.Duel so suverénnym hegemónom uplynulých rokov v najvyššej súťaži naštartoval v druhom najväčšom meste Lombardska eufóriu. Zápas je beznádejne vypredaný a domáci fanúšikovia čakali v radoch na vstupenky naň od skorého rána. Brescia sa na súboj so "starou dámou" naladila ligovým víťazstvom na pôde Udinese 1:0 a v tabuľke jej so 6 bodmi patrí 11. pozícia. Juventus je s 10 bodmi druhý a na zatiaľ stopercentného lídra Inter Miláno stráca dva body.povedal Špalek pre web svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.Dvadsaťdvaročný Slovák je zatiaľ riadny člen základnej zostavy Brescie, naposledy v Udine odohral 76 minút.uviedol bývalý hráč MŠK Žilina.Obe víťazstvá Brescie sa zrodili na ihriskách súperov. Ako člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie priznal, jeho tím by rád už čím skôr zabodoval aj na zrekonštruovanom domácom štadióne s kapacitou viac ako 20.000 divákov.dodal v Brescii nasledovník reprezentačného spoluhráča Mareka Hamšíka.