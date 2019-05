Spalletti skončil na lavičke futbalistov Interu Miláno

Luciano Spalletti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 30. mája (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno, v ktorom pôsobí slovenský reprezentant Milan Škriniar, odvolal z pozície hlavného trénera Luciana Spallettiho.píše sa v stanovisku klubu na oficiálnej stránke.Šesťdesiatročný Spalletti prišiel na lavičku Interu v júni 2017, v uplynulej sezóne ho priviedol ku štvrtému miestu v lige a prebojoval sa tak do nasledujúceho ročníka Ligy majstrov.Podľa talianskych médií by ho mal vystriedať Antonio Conte, ktorý už má mať pripravenú trojročnú zmluvu. Conteho meno sa okrem Interu spája aj s návratom do Juventusu Turín, s ktorým sa stal v rokoch 2012 až 2014 trikrát majstrom talianskej ligy. Conte je bez angažmánu od júla minulého roka, keď ho prepustilo vedenie londýnskej Chelsea. Informáciu priniesla agentúra AFP.