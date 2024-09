Španieli nechcú masový turizmus, až tretina obyvateľov sa sťažuje na príliš veľa zahraničných návštevníkov

Negatívny názor na zahraničných návštevníkov

Krátkodobé dovolenkové prenájmy

16.9.2024 (SITA.sk) - Tretina ľudí v Španielsku tvrdí, že ich miestna oblasť má príliš veľa medzinárodných návštevníkov. Ako referuje web The Guardian, vyplýva to z celoeurópskeho prieskumu , ktorý zistil, že väčšina ľudí na kontinente nechce nadmerný turizmus Na problém masového turizmu upozorňujú viaceré európske lokality ako Benátky, Barcelona, Santorini či Kanárske ostrovy.Prieskum v Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve zistil, že Španielsko je krajinou, ktorá tento problém pociťuje najviac, pričom 32 % respondentov uviedlo, že v ich oblasti je teraz príliš veľa zahraničných cestujúcich. Približne 28 % ľudí v Španielsku tiež prejavilo negatívny názor na zahraničných návštevníkov.Pre porovnanie, vo Francúzsku 18 % opýtaných ľudí uviedlo, že majú pocit, že tam, kde žijú, je príliš veľa medzinárodných turistov a 16 % uviedlo, že majú zlú mienku o zahraničných návštevníkoch. Zodpovedajúce čísla v Taliansku boli 16 % a 11 % a v Nemecku to bolo 13 % a 14 %.Ľudia v Španielsku tiež viac ako iní pociťujú sektor krátkodobých dovolenkových prenájmov. Pripisujú mu to, že preň existuje menej možností bývania pre miestnych a "nafukuje" to výšku nájomného a ceny nehnuteľností na takú úroveň, akú si mnohí obyvatelia nemôžu dovoliť.Prieskum ukázal, že viac ako tretina Španielov (37 %) mala pocit, že sektor krátkodobých dovolenkových prenájmov prináša viac škody ako úžitku a 45 % uviedlo, že má naň negatívny názor.V Spojenom kráľovstve malo 33 % negatívny názor na tento sektor, nasledovalo 30 % v Taliansku, 28 % vo Francúzsku, 24 % v Dánsku a 21 % v Nemecku. Názory na hotelový priemysel však boli vo všetkých skúmaných krajinách veľmi priaznivé - pohybovali sa od 69 % do 73 %.