Španieli po snehovej búrke spriechodnili cesty a z áut vyslobodili stovky uviaznutých ľudí

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Záchranné zložky v strednom Španielsku po hustom snežení spôsobenom búrkou Filomena upravili už 500 ciest a z uviaznutých áut vyslobodili viac ako 1500 osôb.V španielskom hlavnom meste od piatkového večera do soboty napadlo 50 centimetrov snehu a väčšina krajiny bola nepriechodná aj v nedeľu, keďže počasie ochromilo cestnú, železničnú i leteckú dopravu. Dosiaľ si snehová búrka vyžiadala štyri obete.Minister dopravy José Luis Ábalos uviedol, že v priebehu nedele sa podarilo uvoľniť dve dráhy na medzinárodnom letisku Adolfa Suáreza Madrid-Barajas, opäť obnovili odlety a postupne, ak to počasie dovolí, začnú povoľovať aj prílety.Postupne začínajú premávať aj vlaky, podľa Ábalosa však vysokorýchlostná trať medzi Madridom a Barcelonou stále zostáva mimo prevádzky.Filomena je najsilnejšia snehová búrka v Španielsku za ostatných 50 rokov. Tamojšia meteorologická služba varovala, že teploty v provincii Albacete do utorka klesnú až na -14 stupňov Celzia. Úrady vyzvali ľudí, aby zostali doma.