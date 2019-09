Španieli po suverénnom výkone proti Argentíne oslavujú titul

Španielski basketbalisti sa tešia po víťazstve nad Argentínou vo finále majstrovstiev sveta v basketbale mužov 15. septembra 2019 v Pekingu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS v Číne



finále:



Argentína - Španielsko 75:95 (31:43)



zostava a body Argentíny: Campazzo 11, Brusino a Scola po 8, Delia 2, Garino 0 (Deck 24, Laprovittola 17, Redivo 3, Vildoza 2, Fjellerup, Gallizzi a Caffaro po 0)



zostava a body Španielska: Rubio 20, M. Gasol 14, Fernandez 11 (10 doskokov), J. Hernangomez 11, Oriola 6 (Llull 15, W. Hernangomez 11, Ribas 5, Claver 2, Colom a Beiran po 0)



trojky 7:6, trestné hody 24/28 - 27/33, štvrtiny: 14:23, 17:20, 16:23, 28:29





o 3. miesto:



Austrália - Francúzsko 59:67 (30:21)



najviac bodov: Ingles 17, Mills 15, Kay 9 - De Colo 19, Fournier 16, Albicy 9



Konečné poradie MS 2019: 1. Španielsko, 2. Argentína, 3. Francúzsko, 4. Austrália, 5. Srbsko, 6. Česko, 7. USA, 8. Poľsko, 9. Litva, 10. Taliansko, 11. Grécko, 12. Rusko, 13. Brazília, 14. Venezuela, 15. Portoriko, 16. Dominikánska republika, 17. Nigéria, 18. Nemecko, 19. Nový Zéland, 20. Tunisko, 21. Kanada, 22. Turecko, 23. Irán, 24. Čína, 25. Čierna Hora, 26. Kórejská republika, 27. Angola, 28. Jordánsko, 29. Pobrežie Slonoviny, 30. Senegal, 31. Japonsko, 32. Filipíny



Prehľad víťazov MS v basketbale: 1950 - Argentína, 1954 - USA, 1959 - Brazília, 1963 - Brazília, 1967 - Sovietsky zväz, 1970 - Juhoslávia, 1974 - Sovietsky zväz, 1978 - Juhoslávia, 1982 - Sovietsky zväz, 1986 - USA, 1990 - Juhoslávia, 1994 - USA, 1998 - Juhoslávia, 2002 - Juhoslávia, 2006 - Španielsko, 2010 - USA, 2014 - USA, 2019 - Španielsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 15. septembra (TASR) - Basketbalisti Španielska získali titul majstrov sveta. Vo finálovom zápase zdolali v nedeľu v Pekingu Argentínu po suverénnom výkone 95:75. Španieli zopakovali triumf z roku 2006 z MS v Japonsku. Pivot Marc Gasol a krídelník Rudy Fernandez boli pri oboch úspechoch.Španieli vstúpili do stretnutia šnúrou 14:2. Po oddychovom čase sa Juhoameričania zobudili a znížili na 13:14, no hráči z Pyrenejského polostrova nepustili súpera do vedenia. Opäť začali zvyšovať svoj náskok a napokon celý duel ovládli.Argentína aktuálne nemá v kádri žiadneho hráča z NBA, no tím okolo 39-ročného Luisa Scolu udivoval skvelými výkonmi, vďaka ktorým vyradili vo štvrťfinále favorizovaných Srbov a v semifinále i Francúzov. Lenže Španieli si čerstvo druhého najlepšieho strelca histórie MS postrážili, Scola dal iba 8 bodov.Španieli ukázali svoju kvalitu a šírku kádra. V ich reprezentácii sú aktuálne štyria hráči z najkvalitnejšej súťaže. Najlepším strelcom zápasu bol Ricky Rubio s 20 bodmi, ktorý sa bude od novej sezóny hlásiť vo Phoenixe. Tento rozohrávač získal aj cenu MVP šampionátu.Najväčšou osobnosťou tímu je však Marc Gasol, ktorý neodmietol ponuku reprezentovať, hoci ešte v júni nastúpil na posledný zápas uplynulej sezóny NBA a s Torontom oslavoval tiež titul.Basketbalisti Francúzska zvíťazili v súboji o 3. miesto nad Austráliou 67:59 a získali bronzové medaily. Zopakovali tak svoje umiestnenie z MS 2014 v Španielsku.Francúzi v Pekingu ešte v tretej štvrtine prehrávali o 15 bodov, ale v záverečnom dejstve - rovnako ako vo štvrťfinále s USA - dokázali duel otočiť a vybojovali svoj druhý cenný kov z MS. Nando De Colo pomohol k triumfu 19 bodmi, Evan Fournier pridal 16 bodov.Austrálčanom nepomohlo ani 17 bodov Joea Inglesa a 15 bodov Pattyho Millsa. Protinožci premárnili šancu získať svoju prvú medailu z veľkých turnajov, po dvoch piatych miestach si aspoň vylepšili maximum zo svetových šampionátov. Ich najlepším výsledkom na medzinárodnej scéne zostávajú štyri štvrté miesta z olympijských hier.