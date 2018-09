Španieli pripravili Anglicku prvú domácu súťažnú prehru od roku 2007

Anglicko naposledy v súťažnom stretnutí prehralo vo Wembley ešte v roku 2007 s Chorvátskom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. septembra (TASR) - Futbalisti Anglicka utrpeli prvú domácu prehru v súťažnom stretnutí po viac ako desiatich rokoch. V šlágri sobotňajšieho programu Ligy národov UEFA nestačili na Španielsko, ktoré vo Wembley otočilo skóre a triumfovalo 2:1. Tréner Luis Enrique tak zaznamenal úspešnú premiéru na lavičke "La Furia Roja".Štvrtý tím z tohtoročných MS síce bleskovo viedol, keď už vo 4. minúte ideálnu prihrávku Lukea Shawa pretavil na vedúci gól Markus Rashford. Španieli vyrovnali už o dve minúty neskôr po presnom zásahu Saula Nigueza a vďaka Rodrigovi ešte do prestávky strhli vedenie na svoju stranu. Angličania sa potom márne snažili vybojovať aspoň remízu, v nadstavenom čase im holandský rozhodca Danny Makkelie sporne neuznal vyrovnávajúci gól Dannyho Welbecka.Anglicko naposledy v súťažnom stretnutí prehralo vo Wembley ešte v roku 2007 s Chorvátskom. Po neúspechoch v semifinále MS 2018 v Rusku i v následnom súboji o tretiu priečku na šampionáte, ťahajú zverenci kouča Garetha Southgatea sériu troch prehier. To sa im stalo prvýkrát od roku 1988, pripomenula agentúra DPA.Kapitán Harry Kane kritizoval po zápase rozhodcu, že neuznal podľa neho regulárny gól. "hneval sa Kane po záverečnom hvizde.dodal Kane.Tréner Španielov Luis Enrique si cenný triumf vo Wembley vychutnával:Duel poznačilo zranenie domáceho obrancu Shawa, ktorý si po súboji s Danim Carvajalom na začiatku druhého polčasu udrel hlavu, zostal ležať na trávniku a niekoľko minút ho ošetrovali. Z ihriska ho vyniesli na nosidlách. Druhý polčas sa tak napokon nadstavoval o viac ako desať minút. Shaw napokon nemusel ísť do nemocnice, vyšetrenia podstúpil ešte v kabíne domáceho tímu. Zostal ale aj neskôr pod dohľadom lekára.povedal Southgate.