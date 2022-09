Španielska organizácia zachránila viac ako 300 migrantov, mali namierené cez Stredozemné more do Európy (foto)

Tri záchrany za 24 hodín

Migranti mali so sebou deti

18.9.2022 (Webnoviny.sk) - Španielska charitatívna organizácia Open Arms zachránila 372 ľudí, ktorí sa pokúšali dostať cez Stredozemné more do Európy. Jej členovia tiež z jedného člna vytiahli telo muža, ktorého zastrelili prevádzači.Záchranná loď Open Arms Uno zostáva na mori a hľadá pre zachránených ľudí bezpečný prístav. Medzi zachránenými sú aj osoby, ktoré potrebujú lekársku starostlivosť, a mnohí tiež trpia dehydratáciou, povedala hovorkyňa Open Arms Laura Lanuza s tým, že o bezpečný prístav už dvakrát požiadali Maltu.Za 24 hodín loď vykonala tri záchrany. Pri najväčšej z preplneného člna vytiahli vo vodách južne od Malty 294 ľudí, prevažne Egypťanov. Nočná operácia trvala takmer päť hodín a až takmer do nedeľňajšieho brieždenia. Zachránení povedali, že boli na mori štyri dni.Predtým zas Open Arms zachránila 59 migrantov, medzi nimi i 10 detí, zo Sýrie, Egypta, Sudánu a Eritrey, ktorí boli na ropnej plošine v tuniských vodách. V chatrnom pašeráckom člne bolo stále zabalené telo migranta, ktorého pašeráci zastrelili na brehu, povedala Lanuza.V sobotu ráno Open Arms pomohla 19 ľuďom, ktorí sa plavili na gumenom člne pri Líbyi. Medzi nimi bolo 16 migrantov zo Sýrie.