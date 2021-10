Španielska vláda chce dostať mladých od rodičov, na bývanie by mohli dostať až 250 eur

Limit na zvýšenie ceny

Bývanie je vážnym problémom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Španielom vo veku 18 - 35 rokov by štát mohol poskytovať mesačný bonus 250 eur na zaplatenie nájomného. Ako uviedol spravodajský portál BBC, túto dávku by mohli dostávať až dva roky.Cieľom tohto zámeru je umožniť väčšiemu počtu mladých ľudí osamostatniť sa a odísť bývať od rodičov. Nízke platy a 33-percentná miera nezamestnanosti u mladých, najvyššia spomedzi krajín eurozóny, znamenajú, že si mnoho Španielov nemôže dovoliť bývať samostatne. Rodičovský dom tak v priemere opúšťajú až vo veku 30 rokov, pričom priemer Európskej únie je 26,4 roka.Spomenutý bonus je súčasťou legislatívneho balíka španielskej vlády súvisiaceho s riešením problematiky bývania. Návrh zákona taktiež obsahuje strop na zvýšenie nájomného pre prenajímateľov, ktorí vlastnia aspoň desať rezidenčných nehnuteľností. Politici chcú takto obmedziť rast nákladov na bývanie. Najkontroverznejšie ustanovenie návrhu zákona by malo stanoviť limity zvýšenia cien pre majiteľov viacerých obytných nehnuteľností, čo je dotkne predovšetkým veľkých realitných spoločností a investičných fondov.Aj keď opozičné strany a predstavitelia podnikateľských organizácií tento návrh kritizovali a tvrdia, že predstavuje zásah do voľného trhu, z navrhovaného právneho predpisu by mali mať najväčší prospech zraniteľné rodiny a mladí dospelí v najväčších španielskych mestách.„Bývanie je v našej krajine vážnym problémom,“ povedal premiér Pedro Sánchez. Podľa jeho plánov by nárok na bonus na nájomné mali mať tie osoby vo veku 18 - 35 rokov, ktoré zarábajú menej ako 23 725 eur ročne.