Španielska vláda exhumuje Francove pozostatky ešte pred voľbami

Kvety položené na hrobe bývalého španielskeho diktátora generála Francisca Franca v bazilike v Údolí padlých, mauzóleu pri meste El Escorial neďaleko Madridu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 11. októbra (TASR) - Španielska vláda dnes oznámila, že telesné pozostatky generála Francisca Franca budú exhumované do 25. októbra, teda ešte pred novembrovými predčasnými parlamentnými voľbami v Španielsku. Informovali o tom agentúra AP a denník El País.Španielska vicepremiérka Carmen Calvová povedala, že exhumácia sa uskutoční bez prístupu verejnosti a jej presný dátum bude oznámený dva dni vopred Francovým príbuzným. Najpravdepodobnejší dátum je medzi 18. a 22. októbrom.Socialistická vláda premiéra Pedra Sáncheza si stanovila exhumáciu a presun Francových telesných pozostatkov z baziliky v Údolí padlých pri Madride na verejný cintorín na predmestí španielskej metropoly za jednu zo svojich priorít.Podľa webovej stránky denníka El País ju chce vláda uskutočniť ešte predtým, ako sa začne kampaň pred voľbami naplánovanými na 10. novembra. Kampaň by mala odštartovať 1. novembra.Séria rozhodnutí najvyššieho súdu v poslednom období socialistickej vláde povolila uskutočniť exhumáciu, s ktorou nesúhlasia Francovi príbuzní a snažili sa ju prekaziť súdnou cestou.Úradujúci španielsky premiér Sánchez bol po aprílových voľbách poverený zostavením vlády, pre ktorú však dostatočnú podporu nenašiel. Konanie nových volieb oznámil v septembri krátko po tom, ako kráľ Filip VI. informoval, že vytvorením vlády už nepoverí ďalšieho kandidáta, keďže žiaden z politických lídrov nemá dostatočnú podporu na to, aby si zaistil parlamentnú väčšinu.Francisco Franco vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1939) až do svojej smrti 20. novembra 1975. Franca v bazilike mauzólea pochovali v novembri 1975, tri dni po jeho smrti. Okrem neho sa v Údolí padlých nachádzajú aj telesné pozostatky desaťtisícov obetí občianskej vojny.