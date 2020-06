Španielska vláda naposledy požiada o predĺženie núdzového stavu, krajina sa vráti do normálu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Španielska vláda plánuje v stredu naposledy požiadať o predĺženie núdzového stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu do 21. júna. Dekrét o predĺžení núdzového stavu, ktorý v utorok schválil kabinet, musí ešte odobriť dolná komora parlamentu.Vládnej koalícii sa podarilo zabezpečiť dostatočnú podporu od menších opozičných strán na stredajšie schválenie opatrenia, píše agentúra AP.Hovorkyňa vlády María Jesús Montero uviedla, že predĺženie bude posledné, no zároveň varovala, že by pri postupe k fáze po obmedzeniach, ktorú vláda nazýva "novým normálom", mali platiť preventívne opatrenia.Núdzový stav by mal skončiť v čase, keď v krajine zrušia väčšinu zostávajúcich obmedzení týkajúcich sa pohybu a podnikania.Nové prípady nákazy a úmrtia v dôsledku nového koronavírusu sa v Španielsku pohybujú v najnižších číslach od polovice marca, keď preň vláda zaviedla celonárodné obmedzenia.V pondelok v krajine po prvý raz od marca nezaregistrovali žiadne nové úmrtie na ochorenie COVID-19. Oficiálny počet mŕtvych v Španielsku je 27 127, laboratórne testy potvrdili 240-tisíc prípadov nákazy.