Španielska vláda odmietla Torrovu žiadosť o dialóg

Barcelona 19. októbra (TASR) - Španielska vláda v sobotu odmietla žiadosť katalánskeho lídra Quima Torru, ktorý ju vyzval na "" s cieľom začať dialóg a nájsť východisko zo súčasnej krízy. Informovala o tom agentúra Catalan News Agency (CNA).," uviedol Torra. Dodal, že katalánska strana žiada Madrid o rozhovor už dlho. Zdôraznil, že rokovanie je teraz potrebné "".CNA dodala, že Torra sa v sobotu neúspešne pokúšať telefonicky spojiť so Sánchezom. Neskôr vláda v Madride na Torrovu žiadosť reagovala vyhlásením, že dialóg sa môže začať až po tom, ako sa v Katalánsku budú rešpektovať zákony.Zdroj v španielskej vláde tiež uviedol, že Torra musí najprv "", až potom s ním Sánchez bude viesť dialóg.Agentúra AFP pripomenula, že Torra v stredu vyzval na ukončenie násilia, ale podľa vlády v Madride to zrejme nebolo dostačujúce.Torrova výzva na rokovania sa objavila v situácii, keď katalánska metropola Barcelona od začiatku tohto týždňa zažíva masové protesty proti rozsudku španielskeho Najvyššieho súdu nad deviatimi separatistickými lídrami odsúdenými na dlhé tresty väzenia za neúspešný pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.V noci na sobotu bolo v Barcelone a ďalších katalánskych mestách počas potýčok medzi radikálnymi separatistami a policajnými zložkami zranených takmer 200 ľudí. Polícia voči radikálom hádžucim kamene a petardy a podpaľujúcim odpadkové koše a barikády použila okrem slzotvorného plynu a gumených projektilov aj vodné delá. Podľa ministerstva vnútra bolo v noci na sobotu zadržaných 83 násilníkov. Torra vo svojom sobotňajšom vyhlásení opäť vyzval demonštrantov, aby zostali pokojní, a zdôraznil, že aj práva a slobody treba vždy brániť pokojne.," uviedla v sobotu ľavicová primátorka mesta Ada Colauová, ktorá súčasne odsúdila "".Tvrdé jadro mladých separatistov vyzvalo na novú demonštráciu "", ktorá sa konala v sobotu popoludní v Barcelone.CNA uviedla, že španielske pravicové strany pripisujú Torrovi a jeho hnutiu zodpovednosť za nepokoje. Súčasne však premiéra Sáncheza obvinili z nečinnosti.Cayetana Álvarez de Toledo, kandidátka Ľudovej strany v nadchádzajúcich voľbách do španielskeho parlamentu, vyhlásila, že za nepokojmi v Katalánsku je nacionalizmus.Líderka strany Občania (Ciutadans) v Katalánsku Lorena Roldánová zasa označila Torru za "" nepokojov a kritizovala, že "" v uliciach katalánskych miest.