Španielska záchranná loď Astral sa plaví na pomoc imigrantom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 29. septembra (TASR) - Záchranné plavidlo Astral španielskej mimovládnej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms sa vydalo v sobotu zo španielskeho prístavu Badalona na plavbu do centrálnej časti Stredozemného mora, teda do oblasti, ktorou sa migranti najčastejšie pokúšajú dostať z Líbye do Talianska.Vo vyhlásení organizácie zverejnenom na sociálnych sieťach sa konštatuje, že záchrana ľudí v núdzi nie je voľbou, ale povinnosťou.tvrdí podľa tlačovej agentúry APA Pnoactiva Open Arms.V ostatných mesiacoch sa situácia pre posádky lodí humanitárnych organizácií v oblasti skomplikovala, pretože nová talianska vláda z iniciatívy ministra vnútra Mattea Salviniho uzavrela pred nimi talianske prístavy. Niektoré z plavidiel sa tak po dni plavili vo vodách bez toho, aby vedeli, kde budú môcť napokon zakotviť.