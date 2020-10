Španielske hotely zaznamenali masívny pokles ubytovaných, vytvorili turistické koridory

Milióny pracovných miest v cestovnom ruchu

Turistov bezplatne otestujú

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Turistický priemysel v Španielsku dostáva počas pandémie koronavírusu poriadne zabrať. Mesiac september bol siedmy tohtoročný v rade, počas ktorého zaznamenali masívny pokles poskytnutých ubytovacích služieb. V porovnaní so septembrom 2019 zaznamenali španielske hotely úbytok hostí až o 78 %.Španielsko je po Francúzsku druhou najobľúbenejšou dovolenkovou destináciou na svete. Podľa národného štatistického úradu však počet prenocovaní v tamojších hoteloch počas úvodných deviatich mesiacov roka 2020 klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 71 %.Pred pandémiou vytvoril cestovný ruch 12 % hrubého domáceho produktu Španielska a poskytoval 2,6 milióna pracovných miest.V snahe podporiť uvedené odvetvie Španielsko pred niekoľkými dňami schválilo vytvorenie turistických koridorov medzi Kanárskymi a Baleárskymi ostrovmi a ďalšími európskymi štátmi, pričom ministerka priemyslu, obchodu a cestovného ruchu María Reyesová Marotová by ich neskôr chcela rozšíriť do ďalších obľúbených turistických destinácií na španielskej pevnine.Turisti vstupujúci na ostrovy z európskej krajiny, kde je počet prípadov koronavírusu maximálne 50 na 100-tisíc obyvateľov, nemusia vopred podstúpiť testy. Avšak, každý, kto priletí z destinácie, kde je počet infikovaných vyšší ako 50 na 100-tisíc obyvateľov, bude musieť predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19 vykonaného menej ako 48 hodín pred letom. Všetkých turistov tiež 48 hodín pred odletom z ostrovov bezplatne otestujú na prítomnosť vírusu.Každý, kto bude mať na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch pozitívny test, bude musieť ísť do karantény. Miestne úrady mu však bezplatne poskytnú ubytovanie a ďalšie súvisiace náklady spolu s potrebnou zdravotnou starostlivosťou alebo prípadnú hospitalizáciu.