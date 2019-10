Španielski farmári sa obávajú o export do Británie po brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 12. októbra (TASR) - V tomto ročnom období sa Juan Colomina pripravuje na vrchol zberu úrody tisícov ton ovocia a zeleniny z fóliovníkov na juhu Španielska a ich vývoz do zahraničia. Tento rok je však situácia oveľa komplikovanejšia. Dôvodom je blížiaci sa brexit.Colomina sa snaží zistiť, aké formuláre budú potrebné, aby sa úroda rajčín, inej zeleniny a ovocia dostala cez francúzske a britské colnice v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi na konci októbra z Európskej únie (EÚ) bez dohody.uviedol Colomina, vedúci Coexphalu, združenia, ktoré zastupuje viac ako 9000 farmárov v Almeríi na juhu Španielska, odkiaľ denne smerujú do Británie desiatky nákladných áut so zeleninou a ovocím, od brokolice po melóny.dodal.Necelé tri týždne pred odchodom Británie z EÚ tak stále nie je jasné, za akých podmienok vystúpi, alebo či sa vôbec stane prvým štátom, ktorý opustí európsky projekt. Táto veľká neznáma spôsobuje bolesti hlavy farmárom v Španielsku, ktoré je najväčším zahraničným dodávateľom ovocia a zeleniny v Británii. Predpokladaný dátum brexitu 31. októbra sa zhoduje s vrcholom exportnej sezóny v Španielsku, keďže v Británii je už dávno po lete a je odkázaná na dovoz paradajok a šalátu, ktorý sa pestuje v obrovských priemyselných skleníkoch v Stredomorí počas celého roka. Pestovatelia a vývozcovia budú musieť pripraviť sprievodné doklady pre hraničné kontroly, aby cez ne kamióny hladko prešli. Potrebujú zabrániť zdržaniu a prípadnému zničeniu produktov, ktoré sa rýchlo kazia.Francisco Sánchez, manažér združenia pestovateľov Onubafruit, ktorý zastupuje viac ako 1000 farmárov, nemôže uveriť tomu, že byrokracia nie je stále pripravená na brexit. Takmer tretina produkcie Onubafruit (väčšinou jahody, maliny a čučoriedky) sa vyváža do Británie a predáva sa skupinám supermarketov, ako sú Tesco či Sainsbury's. Obe strany, pestovatelia aj supermarkety sa obávajú zmeny štatútu Británie zo dňa na deň z člena EÚ na tzv. tretiu stranu, ktorá bude podliehať pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO). To by mohlo viesť k dlhým radom vo francúzskych prístavoch, oneskoreniu dodávok a strate miliónov eur.Podľa Eurostatu, európskeho štatistického úradu, v minulom roku sa takmer dve tretiny ovocia a zeleniny doviezli do Británie z EÚ. Španielsko bolo najväčším zahraničným dodávateľom čerstvých produktov, nasledované Holandskom. Británia je zase dôležitým trhom španielskych výrobcov, tretím najväčším, vlani dosiahla hodnota tohto exportu takmer 2 miliardy eur.Ak Británia odíde bez dohody, kamióny budú musieť predložiť na nových hraniciach colné a sanitárne dokumenty a dokumenty o kontrole kvality, informoval španielsky úradujúci minister poľnohospodárstva Luis Planas. Španielsko sa podľa neho pripravilo na brexit, vytvorilo proces elektronickej prezentácie dokumentov a spolupracuje s Francúzskom, ktoré minulý mesiac otestovalo svoju „inteligentnú“ hranicu na urýchlenie vstupu do Británie.Mnohí producenti však tieto dokumenty a procesy ešte nezaviedli do svojich systémov. Zdráhajú sa investovať do softvéru potrebného na predkladanie dokumentov elektronicky v prípade, že k brexitu bez dohody nedôjde. Pestovatelia denne komunikujú s britskými supermarketmi, ale ani tie im nedokážu povedať, čo majú očakávať.Britská vláda uviedla, že v prípade brexitu bez dohody bude jej prioritou udržať pohyb tovaru a zabrániť zdržaniu na hranici bez ohrozenia bezpečnosti. Naznačila, že "minimalizuje" kontroly, alebo jednoducho pustí nákladné autá z EÚ na svoje územie. Odpoveď na všetky tieto otázky je, že to bude závisieť od podmienok, a zatiaľ nikto nevie, aké budú špecifiká, skonštatoval Dave Lewis, generálny riaditeľ supermarketov Tesco.