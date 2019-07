Španielski socialisti sú ochotní vstúpiť do koalície s krajnou ľavicou

Líder španielsky socialistov Pedro Sánchez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 19. júla (TASR) - Úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez je ochotný vstúpiť do koalície s krajne ľavicovou radikálnou stranou Môžeme (Podemos), pokiaľ jej líder Pablo Iglesias nebude členom vlády. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Sánchez povedal, že je proti Iglesiasovej účasti vo vláde z dôvodu názorových rozdielov v súvislosti s nezávislosťou Katalánska, s ktorou jeho Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) nesúhlasí.Hovorkyňa španielskej úradníckej vlády Isabel Celaáová povedala, žea Podemos má čas na zváženie do budúcotýždňových hlasovaní o dôvere. Prvé z nich je naplánované na utorok 23. júla.Iglesias podľa AP naznačil, že o akceptovaní ponuky premýšľa. Líder Podemos však povedal, že chce, aby jeho strana mala vo vláde počet kresiel úmerný počtu hlasov, ktoré získala v aprílových parlamentných voľbách. Podemos získala 42 kresiel.Koncom apríla Sánchezovi socialisti (PSOE) vyhrali parlamentné voľby, v ktorých však získali len 123 mandátov, takže v 350-člennom parlamente nemajú väčšinu.Na to, aby bol Sánchez parlamentom znovu potvrdený vo funkcii predsedu vlády, potrebuje v utorkovom hlasovaní podporu 42 poslancov Podemos, ako aj podporu poslancov malých regionálnych strán.V prípade neúspechu mu v druhom hlasovaní 25. júla bude na potvrdenie vo funkcii postačovať jednoduchá väčšina.