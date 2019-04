Španielski socialisti sú po voľbách pripravení vyjednávať so súpermi

Archívny záber Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 30. apríla (TASR) - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) na čele s premiérom Pedrom Sánchezom je pripravená vyjednávať so svojimi súpermi o dohodách, ktoré by sa týkali určitých záležitostí a mohli by uľahčiť pôsobenie budúcej vlády. Hovorkyňa dosluhujúcej vlády socialistov Isabel Celaáová to vyhlásila v utorok po tom, ako zvíťazili v nedeľňajších predčasných voľbách, avšak nezískali parlamentnú väčšinu.Podľa tlačovej agentúry AP Celaáová po zasadnutí Sánchezovho kabinetu naznačila, že PSOE sa nebude ponáhľať s vytváraním prípadnej koaličnej vlády. Predstavitelia strany trvajú na tom, že si nehľadá koaličných partnerov i napriek tomu, že voľby vyhrala so ziskom iba 29 percent hlasov.Podľa Celaáovej sú socialisti schopní riadiť krajinu aj s menšinovou vládou. I napriek tomu sú však "prístupní rokovaniu s kýmkoľvek" o určitých témach. Tými by moli byť poslanecké hlasy na podporu pokračovania Sáncheza vo funkcii a príležitostné pakty v oblastiach ekonomiky či sociálnych vecí.Na druhej strane socialisti zatiaľ "nič nevylučujú" a majú "mnoho skúseností s uzatváraním dohôd", upozornila vládna hovorkyňa. Dodala, že Španieli "potrebujú stavať mosty" po období politickej nestability. Sánchezova menšinová vláda sa ujala moci vlani v júni, po deviatich mesiacoch však bola nútená pristúpiť na predčasné voľby po tom, ako opozícia odmietla podporiť jej návrh štátneho rozpočtu.Vládnuci socialisti obsadia v dolnej komore parlamentu po novom 123 z 350 kresiel. Absolútnu väčšinu 176 hlasov by tak nemali ani v prípadnej koalícii s krajne ľavicovou alianciou Zjednotení môžeme (Unidos Podemos), ktorá skončila na štvrtom mieste so 42 kreslami.Väčšinu na zostavenie vlády nebude mať ani blok pravicových strán. Kedysi dominantná Ľudová strana (PP) skončila síce ako druhá v poradí, no z doterajších 137 poslaneckých mandátov jej zostalo iba 66. Podporu voličov stratila v prospech liberálnej strany Občania (Ciudadanos) a krajne pravicového zoskupenia Vox. Tie získali 57, resp. 24 mandátov.