Španielski záchranári pátrajú v Stredozemnom mori po migrantoch, volali o pomoc

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Španielske záchranné služby prehľadávajú vody pri juhovýchodnom pobreží a pátrajú po desiatich nezvestných migrantoch po tom, čo okoloidúca loď počula v noci volanie ľudí. Úrady pre tlačovú agentúru EFE uviedli, že po tom, čo sa potopil malý čln s migrantmi a druhý začal naberať vodu, záchranné tímy vytiahli zo Stredozemného mora 16 živých ľudí a tri telá.Podľa preživších bolo na dvoch člnoch dovedna 29 ľudí, prevažne mužov. Pátranie, do ktorého sa zapojili vrtuľníky a záchranné lode, sa začalo po tom, čo iná loď zhruba 25 kilometrov od pobrežia zachytila výkriky.Španielske úrady tiež zachránili 51 mužov z nafukovacieho člna pri kanárskom ostrove Lanzarote. Španielska polícia oznámila, že vlani zatkla 202 ľudí podozrivých z prevádzkovania lodí, ktoré prevážali migrantov zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy.Do Španielska sa do 30. novembra podľa tamojšieho ministerstva vnútra po mori dostalo viac ako 36 300 migrantov. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2020 je to nárast o 1,4 percenta.