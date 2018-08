Španielsko bojuje s falošnými značkami na púti do Santiaga

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago de Compostela 4. augusta (TASR) - Chrám sv. Jakuba v Santiago de Compostela je už po stáročia cieľom pútnikov z celého sveta. Za ten čas vznikla pozdĺž ciest vedúcich do mesta bohatá infraštruktúra, ktorá slúži pocestným, od ubytovní, cez stravovacie zariadenia a ďalšie služby. A to najnovšie láka aj podvodníkov.V španielskych médiách sa čoraz častejšie objavujú správy, že niektorí majitelia reštaurácií vymieňajú oficiálne značky, aby nasmerovali pútnikov do svojho podniku, aj keď to pre nich znamená v lepšom prípade obchádzku, v horšom blúdenie.Španielske mesto Ponferrada sa snaží vyriešiť tieto podvodné praktiky, ktoré trápia aj ďalšie obce na slávnej pútnickej ceste Camino de Santiago. Túto púť každoročne podniknú tisíce ľudí.Nekalé "triky" zahŕňajú nasmerovanie pútnikov na nesprávnu cestu, najčastejšie preto, aby sa zastavili a kúpili si jedlo a pitie v podniku mimo skutočnej trasy do Santiaga de Compostela na severozápade regiónu Galícia.vysvetľuje Roger De La Cruz, prezident Asociácie priateľov Camino de Santiago z El Bierzo. Ide o historicky ohraničené územie, kam patrí aj Ponferrada a blízke obce."Čiernym miestom" na ceste je v tomto prípade rázcestie za Ponferradou, cez ktorú prechádza tzv. francúzska cesta. Ide o najpopulárnejšiu zo všetkých trás do Santiaga, kde sú údajne uložené relikvie svätého Jakuba v chráme, ktorý je aj na zozname svetového dedičstva UNESCO.Na rázcestí za Ponferradou je míľnik, ktorý ukazuje cestu do Santiaga. A práve ten bol nahradený žltými šípkami namaľovanými na chodníku. Tie úmyselne zavádzajú pútnikov nesprávnym smerom, uvádza prezident asociácie.Ak si pútnici vyberú cestu vľavo (oficiálnu), prídu bez problémov do Santiaga. Ale ak si zvolia cestu vpravo, môžu sa ocitnúť uprostred pustiny, alebo sa dokonca vybrať opačným smerom, späť do Astory.vyhlásil De La Cruz.V lete 2016 sa členovia civilnej ochrany a študenti jazykových škôl v Španielsku snažili pomáhať pútnikom a zabrániť, aby zišli z cesty. Ale je ťažké ustriehnuť neoficiálne značky na trase, ktorá vedie aj cez polia, lúky a lesy.uviedol zdroj z asociácie El Bierzo.Podľa tamojších úradov pre cestovný ruch, ktoré citovali regionálne médiá, sú za týmito činmi "miestni ľudia". Falošné značky totiž najčastejšie nasmerujú pútnikov k reštauráciám mimo oficiálnej cesty. Napríklad jedna z obchádzok viedla cez priemyselný park, plný ťažkých nákladných áut, v ktorom sa nachádza niekoľko stravovacích zariadení na každej strane cesty.Tieto praktiky sa už stali natoľko rozšírenými, že sa niekoľko obcí spojilo a v roku 2015 založili už spomínanú asociáciu, aby sa pokúsili bojovať proti nim spolu.V súčasnosti už existuje návrh na postupné štandardizovanie oficiálnych symbolov, ktoré ukazujú správny smer pozdĺž francúzskej trasy. Pomôžu pútnikom lepšie sa orientovať a nezísť z cesty.vyhlásil De La Cruz, ktorý ho napriek tomu označuje za nedostatočný.dodal.Odstrašujúcim pre každého je prípad Denisy Pikka Thiemovej, Američanky, ktorá bola zavraždená v provincii León v roku 2015, keď sa vydala sama na púť. Vrah totiž rozmiestnil falošné značky, aby prilákal pútnikov do tesnej blízkosti svojho majetku.