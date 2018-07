Španielsko chce v osemfinále MS ukázať svoju silu, Rusi veria v zázrak

Na snímke hráči Španielska oslavujú gól v zápase B-skupiny MS vo futbale Irán - Španielsko na štadióne v ruskej Kazani 20. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osemfinále:

ŠPANIELSKO - RUSKO, nedeľa 1. júla, 16.00 SELČ, Moskva (Štadión Lužniki)

hlavný rozhodca: zatiaľ neurčený



predpokladané zostavy:



Španielsko: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Thiago Alcantara - Silva, Isco, Iniesta - Costa

Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Žirkov - Gazinskij, Zobnin - Samedov, Golovin, Černyšev - Dziuba

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 1. júla (TASR) - Futbalisti Španielska nezažívajú na MS v Rusku najlepší turnaj. Síce vyhrali základnú B-skupinu, no zatiaľ nepresvedčili, že patria k veľkým favoritom na celkový triumf. Zmeniť by to chceli v nedeľňajšom osemfinále (16.00 h) proti domácej reprezentácii. Tá ide do stretnutia na Štadióne Lužniki ako outsider, no podľa miestnych médií verí v "moskovský zázrak".Španieli vyhrali skupinu po remízach s Portugalskom a Marokom a tesnej výhre nad Iránom. V zápasoch inkasovali päť gólov, za čo sa na obranu tímu zniesla v krajine kritika.zdôraznil obranca Daniel Carvajal.Dvadsať z týchto 23 zápasov však bolo ešte pod taktovkou bývalého trénera Juliena Lopeteguiho, ktorého vedenie prepustilo len pár dní pred štartom šampionátu, keďže sa nečakane dohodol na zmluve s Realom Madrid. Na jeho miesto tak narýchlo zasadol bývalý reprezentačný obranca Fernando Hierro. Ten však doteraz viedol ako hlavný kormidelník len krátko Oviedo v druhej španielskej lige.vyhlásil nemecký tréner Bernd Schuster pre agentúru DPA.Napriek tomu si Španieli pred nedeľňajším súbojom veria, no uvedomujú si, že svoje výkony zo skupiny musia posunúť na vyššiu úroveň.upozornil stredopoliar Isco.Rusi zvládli prvé dva zápasy veľmi dobre, keď zdolali Saudskú Arábiu vysoko 5:0 a Egypt 3:1. V záverečnom skupinovom vystúpení podľahli Uruguaju 0:3, no proti majstrom sveta z roku 2010 sa cítia byť pripravení.vyhlásil reprezentačný rekordér Sergej Ignaševič, ktorý adresoval aj štipľavú poznámku na adresu Sergia Ramosa.Rusi majú so Španielmi bohaté skúsenosti, miestne médiá momentálne najviac pripomínajú semifinálový duel z EURO 2008 vo Viedni, v ktorom "zborná" prehrala 0:3.dodal Ignaševič. Posledný vzájomný zápas sa odohral v novembri v Petrohrade a skončil sa remízou 3:3, pričom domáci stiahli manko 1:3.povedal brankár Andrej Lunev.Zápas Španielsko - Rusko sa začne v nedeľu 1. júla o 16.00 SELČ na Štadióne Lužniki v Moskve, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Víťaz duelu sa vo štvrťfinále stretne s lepším zo súboja medzi Chorvátskom a Dánskom.