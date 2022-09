Španielsko prehralo so Švajčiarskom a postup do Final Four Ligy národov si musí vybojovať v Portugalsku

Malo to byť ľahké

Dalot si otvoril účet

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - Španielski futbalisti si skomplikovali cestu za postupom do Final Four v Lige národov 2022/2023, v sobotňajšom zápase 2. skupiny A-divízie podľahli v Zaragoze výberu Švajčiarska 1:2.V utorok sa v Brage stretnú v priamom súboji o účasť medzi najlepšou štvorkou s Portugalčanmi, ktorí v sobotu zdolali Čechov v Prahe 4:0."Ľudia hovorili, že je ľahké zdolať Švajčiarov. Videli sme, že to nie je pravda. Zabránili nám hrať naším štýlom a navyše sme v prvom polčase vôbec nehrali dobre. V druhom sme sa zlepšili a boli sme precíznejší, ale hneď po našom góle sme inkasovali z rohového kopu. Teraz musíme v Portugalsku zvíťaziť," povedal španielsky tréner Luis Enrique po prehre so Švajčiarskom.Z jeho zverencov skóroval len Jorbi Alba, ktorý v 55. minúte vyrovnal stav na 1:1. Z hosťujúcich hráčov sa presadili Manuel Akanji a Breel Embolo.Hviezdny Cristiano Ronaldo tentoraz v drese Portugalska nestrelil gól. V závere prvého polčasu za stavu 2:0 daroval Čechom šancu znížiť z pokutového kopu, no Patrick Schick ju nevyužil.Svoje prvé dva reprezentačné góly zaznamenal Diogo Dalot, po jednom pridali Bruno Fernandes a Diogo Jota. Portugalčania sú na čele skupiny s 10 bodmi a o dva body pred Španielmi.Švajčiari sú tretí so ziskom šiestich bodov, štvrtí Česi majú na konte štyri body. V utorok sa v St. Gallene rozhodne o tom, kto z nich zostúpi do B-divízie. Erling Haaland opäť skóroval v drese Nórska, ktoré však prehralo so Slovinskom 1:2. Oba výbery majú na konte po 10 bodov a v záverečnom súboji 4. skupiny B-divízie proti sebe zabojujú o postup medzi elitu.Izrael si už zaistil účasť v A-divízii, keď zdolal Albánsko 2:1 a je neohrozene na čele 2. skupiny v "béčku".