Španielsko preradilo Slovensko medzi vysoko rizikové krajiny, okrem formulára potrebujete aj negatívny test

Sanitárny formulár aj pri tranzite

Podmienky vstupu do lietadla

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsko zaradilo Slovenskú republiku s platnosťou od pondelka 20. septembra medzi krajiny so zvýšeným rizikom nákazy koronavírusom Opatrenie španielskych úradov sa týka celého územia Slovenska. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo na svojej webovej stránke.Pri vstupe do Španielska treba mať vyplnený sanitárny formulár, ktorý je potrebný dokonca aj pri tranzite. Cestujúci ho musia vyplniť 48 hodín pred samotnou cestou či vstupom do krajiny.Osoby staršie ako 12 rokov musia pri vstupe do krajiny predložiť doklad o očkovaní, o prekonaní ochorenia alebo o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom.V prípade PCR testov nesmie byť starší ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín. Doklady by mali byť v španielskom, anglickom, francúzskom alebo v nemeckom jazyku a môžu byť v papierovej alebo elektronickej forme.Rezort diplomacie odporúča zistiť si pred odletom podmienky vstupu do lietadla, keďže tie si každá letecká spoločnosť stanovuje individuálne. „Na cestujúcich tiež apelujeme, aby si pri ceste do a zo Španielska vopred zistili aj to, aké sú podmienky v krajinách, cez ktoré tranzitujú,“ uzatvára MZVEZ SR.