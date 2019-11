Španielsko si po druhý raz v tomto roku volí nový parlament

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 10. novembra (TASR) - Približne 37 miliónov voličov v Španielsku v nedeľu prikročí k volebným urnám; už druhý raz v tomto roku tak rozhodnú o novom parlamente. Podľa agentúr venujúcim sa prieskumom verejnej mienky sa Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) súčasného španielskeho premiéra Pedra Sáncheza javí ako najhorúcejší kandidát.Na nedeľňajších voľbách sa môže zúčastniť približne 37 miliónov oprávnených voličov. Rozhodovať budú o zložení nového španielskeho parlamentu. Podľa prieskumov s najväčšou pravdepodobnosťou opätovne zaznamená víťazstvo PSOE, informuje tlačová agentúra DPA.Sánchez však zrejme nedosiahne vládnu väčšinu - výsledok, ktorý by predĺžil politický pat v Madride. Sánchez sa už niekoľko mesiacov usiluje o vytvorenie koaličnej vlády - po voľbách v apríli -, čo podnietilo španielskeho kráľa Filipa VI., aby zvolal ďalšie voľby.Populistická strana Vox by mohla pokračovať v náraste a dokonca sa stať treťou najväčšou politickou silou, ukazujú prieskumy verejnej mienky. V aprílových voľbách získala táto strana približne desať percent hlasov.Jedným z faktorov, čo výrazne ovplyvnia voľby, sú masové protesty v Katalánsku po tom, ako madridský súd poslal do väzenia deväť lídrov tamojšieho hnutia za nezávislosť, tvrdia pozorovatelia.Konzervatívne sily obviňujú Sáncheza z toho, že nedokáže dostatočne tvrdo zakročiť v tomto separatistickom regióne a nasoliť právny poriadok.Volebné miestnosti budú otvorené od 08.00 do 19.00 SEČ, na Kanárskych ostrovoch od 10.00 do 21.00 SEČ.