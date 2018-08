Španielsko si pripomína 1. výročie teroristických útokov v Katalánsku

Muž pripravuje prevrátené vozidlo na odvoz na mieste, kde polícia zadržala teroristov v španielskom meste Cambrils 18. augusta 2017, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skupina policajtov drží žlté a červené ruže počas masovej demonštrácie proti terorizmu v Barcelone 26. augusta 2017. Demonštrácia sa konala v reakcii na teroristické útoky v Katalánsku. K zodpovednosti za útoky zo 17. a 18. augusta v Barcelone a neďalekom prímorskom letovisku Cambrills, pri ktorých zahynulo 15 ľudí a ďalších vyše 120 utrpelo zranenia, sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 17. augusta (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. a premiér Pedro Sánchez sa spolu so stovkami ľudí v piatok zúčastnili na spomienkových podujatiach, ktorými si pripomenuli prvé výročie smrtiacich teroristických útokov v Katalánsku. Informuje o tom agentúra AP.Útoky v Barcelone a Cambrils si v auguste 2017 vyžiadali dovedna 16 obetí. Spomienkové podujatia sa v piatok začali kladením vencov na barcelonskej promenáde Las Ramblas, kde sa odohral útok nákladným autom, ktoré narazilo do desiatok chodcov. O život vtedy prišlo 14 ľudí a ďalšia obeť zahynula po tom, čo ju útočník dobodal nožom.Ďalšia podľahla zraneniam po útoku nožom počas ďalšieho útoku v blízkosti katalánskeho prímorského mesta Cambrils v nasledujúci deň, 18. augusta 2017. Zranenia pri oboch útokoch utrpelo dovedna 120 ľudí.K zodpovednosti za dvojicu útokov sa prihlásila medzinárodná teroristická organizácia Islamský štát (IS). Španielske úrady tvrdia, že teroristickú bunku sa im podarilo rozložiť a jej členovia sú medzičasom mŕtvi alebo vo väzení.Osobitná spomienková ceremónia je v Cambrils naplánovaná na sobotu. Počas piatkových podujatí v Barcelone, ktoré sa konali za prísnych bezpečnostných opatrení, sa uskutočnilo aj hudobné predstavenie na rozsiahlom námestí Plaza Catalunya, pričom za javiskom bol vypísaný slogan "Barcelona, mesto mieru".V súvislosti s neistotou, či sa na podujatiach zúčastnia aj kráľ a premiér, bolo citeľné aj politické napätie, konštatuje AP. Katalánski politici, požadujúci nezávislosť bohatého regiónu od Španielska, najprv naznačili, že podujatia využijú na vyjadrenie hnevu voči panovníkovi a šéfovi centrálnej španielskej vlády za to, že Katalánsku odopierajú právo na samourčenie. Nakoniec však od svojej hrozby upustili. Asociácia obetí terorizmu vyzvala politikov, aby vyhlásili "prímerie" na prejav úcty voči tým, ktorí prišli o život.Na jednej z budov nad námestím Plaza Catalunya visel veľký transparent podporujúci katalánsku nezávislosť, na ktorom bola fotografia španielskeho kráľa vyobrazená dole hlavou. Na transparente bolo v angličtine napísané "Španielsky kráľ nie je vítaný v katalánskej zemi". K zodpovednosti za vyvesenie transparentu sa bezprostredne nikto neprihlásil.