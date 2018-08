Španielsko vrátilo do Maroka migrantov z jej enklávy Ceuta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 23. augusta (TASR) - Španielsko poslalo vo štvrtok späť do Maroka 116 migrantov, ktorí v stredu prekonali oplotenie oddeľujúce Maroko od španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu španielskeho ministerstva vnútra.Šesť metrov vysoké oplotenie z ostnatého drôtu sa pokúsili prekonať stovky migrantov, na španielsku pôdu sa dostalo 118 z nich. Migranti pri týchto pokusoch poleptali kyselinou a nehaseným vápnom dovedna siedmich policajtov.Polícia identifikovala všetky tieto osoby a pred začatím procesu ich vyhostenia im poskytla právnu a lekársku pomoc, čo migranti prijali, uviedol hovorca rezortu vnútra. Dodal, že dvom migrantom povolili v krajine zostať, keďže šlo o mladistvé osoby.Hovorca neskôr uviedol, že všetci migranti boli informovaní o tom, že majú právo v krajine požiadať o azyl, ale nikto z nich túto ponuku neprijal.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International tento rýchly návrat migrantov do Maroka kritizovala a vo vyhlásení uviedla, že v takom rýchlom konaní. Organizácia spresnila, že v takom krátkom čase je zložité poskytnúť kvalitnú právnu pomoc i tlmočníkov a určiť potenciálnych žiadateľov o azyl.Hraničné oplotenie okolo Ceuty a ďalšej španielskej enklávy Melilla sa pokúšajú každoročne zdolať tisíce subsaharských migrantov žijúcich nelegálne v Maroku. Ich cieľom je dostať sa takto na územie Európskej únie bez toho, aby sa museli vydať na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more.