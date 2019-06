Španielsko vydalo Poliaka odsúdeného za odpočúvanie politikov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 7. júna (TASR) - Poľská polícia v piatok oznámila, že podnikateľa Mareka Falentu, ktorý po odsúdení v prípade ilegálneho odpočúvania poľských vládnych politikov zo strany Občianska platforma (PO) ušiel do Španielska, vydali do Poľska.Polícia spresnila, že Falenta je už naspäť vo vlasti a čoskoro pôjde do väzenia.Prípad ilegálneho odpočúvania a nahrávania vyústil do pádu poľskej vlády naklonenej Európskej únii, pripomenula tlačová agentúra AP.Falentu odsúdili v decembri 2016 na dva a pol roka väzenia za organizovanie tajného nahrávania vrcholných poľských politikov v drahých varšavských reštauráciách v roku 2013 a 2014. Rozhovory politikov s podnikateľmi nahrávali pre Falentu čašníci - traja boli tiež odsúdení. Nahrávky vyvolali škandál, ktorý prispel v roku 2015 k porážke vládnej strany Občianska platforma (PO). Falenta ušiel do Španielska a chytili ho tam v apríli tohto roka.Španielska polícia vtedy uviedla, že ho spolu s poľskými kolegami zatkla v pobrežnom meste Cullera neďaleko Valencie. Zadržali ho v prepychovom byte v Cullere, kde býval so svojou partnerkou. Falenta sa pri zatýkaní vyhrážal skokom z balkóna na deviatom poschodí domu, ale polícia ho presvedčila, aby to nerobil, a potom ho zadržala, napísal miestny portál thelocal.es.K Falentovým podnikateľským záujmom patril aj dovoz uhlia z Ruska. Poľské médiá informovali, že spoločnosti napojenej na Kremeľ dlhoval milióny dolárov. To viedlo niektorých k podozreniu, že v celej kauze, ktorá spôsobila pád poľskej proeurópskej vlády, hralo úlohu Rusko.Falenta bol roku 2013 na 67. mieste rebríčka najbohatších Poliakov, ktorý vydáva časopis Wprost.Odposluchy sa týkali aj vtedajšieho ministra vnútra Bartlomieja Sienkiewicza, šéfa diplomacie Radoslawa Sikorského či šéfa centrálnej banky Marka Belku.V jednom z nich Sikorski vtedajšiemu ministrovi financií Jackovi Rostowskému hovorí, že "poľsko-americké vzťahy za veľa nestoja". Okrem USA sa Sikorski kriticky vyjadril aj na adresu vtedajšieho britského premiéra Davida Camerona.