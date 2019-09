Španielsko zachránilo na mori takmer 200 migrantov zo severnej Afriky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Málaga 3. septembra (TASR) - Španielske úrady zachránili v pondelok takmer 200 migrantov snažiacich sa dosať nebezpečnou cestou po mori zo severnej Afriky do Španielska. Informovala o tom v noci na utorok tlačová agentúra Reuters.V Gibraltárskom prielive bolo z troch člnov zachránených 73 ľudí vrátane desiatich maloletých, uviedli španielski záchranári. Ďalších 110 osôb sa nachádzalo v piatich člnoch v Alboránskom mori (najzápadnejšia časť Stredozemného mora). Väčšinu z nich previezli do prístavu Málaga.K polovici augusta prišlo do Španielska za tento rok vyše 18.000 migrantov, vyplýva z údajov ministerstva vnútra. Ide o 39-percentný pokles voči minulému roku za rovnaké obdobie.Najnovší prípad prichádza v čase diskusie, ktorá sa v Španielsku rozvírila o úlohe, ktorú by mali zohrávať charitatívne lode pri úsilí štátu po tom, ako plavidlo španielskej mimovládnej organizácie bolo v auguste stredobodom patovej situácie s európskymi štátmi.Dáta poskytnuté OSN ukazujú, že nepravidelné príchody migrantov po mori z Blízkeho východu a severnej Afriky do Európskej únie klesli z vyše jedného milióna v roku 2015 na zhruba 141.500 vlani, zatiaľ čo 15.000 ľudí podľa odhadov zahynulo alebo sa stalo nezvestnými počas riskantnej plavby po mori.