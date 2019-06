Španielsko zachránilo na mori za jediný deň vyše 100 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. júna (TASR) - Španielska námorná záchranná služba v sobotu oznámila, že za jediný deň zachránila v oblasti Gibraltárskeho prielivu vyše 100 migrantov, ktorí sa snažili preplaviť na člnoch zo severnej Afriky do Európy. Informovala o tom tlačová agentúra AP.V jednom z člnov, ktorý bol spozorovaný v Gibraltárskom prielive, sa nachádzalo osem osôb. Dva väčšie člny, v ktorých bolo 58 a 42 pasažierov, sa plavili vo vodách východne od prielivu.Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že v období od začiatku roka do 16. júna pricestovalo do Španielska bez povolenia po mori celkove 8834 osôb. V rovnakom období minulého roka, keď sa Španielsko stalo hlavnou vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do Európy, sa vylodilo na tamojších pobrežiach až 10.746 takýchto osôb.Záchranná služba tiež uviedla, že 22 migrantov zostáva nezvestných po tom, ako sa ich čln dostal v stredu do ťažkostí.