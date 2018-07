Španielsko zachránilo v Stredozemnom mori najmenej 328 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 17. júla (TASR) - Aj napriek silným prúdom v oblasti Gibraltárskeho prielivu, najužšej vodnej cesty oddeľujúcej Európu od severnej Afriky, dostala španielska námorná záchranná služba v Stredozemnom mori do bezpečia najmenej 328 migrantov.Osemdesiatdva migrantov, vrátane 16 žien a troch detí, objavili v utorok v plavidle manévrujúcom na rozbúrenom mori po tom, ako sa vydali na cestu z Maroka.Iné lode s ďalšími 189 osobami boli zachytené v ten istý deň ďalej na východ. Samostatná skupina 57 migrantov pristála na malom ostrove Alborán, kde im pomohli už španielski vojaci.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) informovala, že od začiatku tohto roka do 15. júla prišlo na španielske pobrežie 18.016 migrantov. Do Talianska a Grécka ich v rovnakom čase dorazilo 16.566, resp. 14.678.